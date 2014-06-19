专栏节选 :未上市的寻宝游戏--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月19日出版的当期「老谢开讲」专栏) 透过未上市盘商寻找未上市的黑马，过去二十年来，一直是台湾资深投资人的共同记忆，在未上市股市淘金就像是在乐园寻宝一般，又好玩又刺激。

九○年代台湾的潜力股，几乎都是从未上市市场被挖掘出来的，其中，竹科更是寻宝的大本营，像华硕在百元左右被挖掘，上市后涨到八九○元；广达、英业达也都是九○年代未上市黑马，广达上市后涨到八五○元，英业达涨到四二八元，为林百里、叶国一赢来百亿人生。

**检视未上市或兴柜市场待开发黑马**

在电子业蓬勃发展的年代，未上市市场为台湾电子业地下筹资带来充沛养分，也扶植了很多电子新贵，同时仲介未上市股票的盘商也跟着飞黄腾达，形成台湾资本市场十分怪异的景象。

这些年，金管会为了让未上市市场透明化，方便管理，于是推出兴柜市场，成为上市及上柜前的预备班，投资人可以在兴柜市场买到未上市股票，有资格上市柜的公司纷纷到兴柜市场报到，于是未上市股票市场逐渐没落，盘商也跟着转换跑道。

《今周刊》在九一○期时，推出了二○一四年未上市公司ＥＰＳ前五十强及市值前五十强，正好给了大家重新审视未上市股市的机会。多年没有关注未上市市场的投资人，也可藉这个机会检视一下，未上市或兴柜市场有哪些待开发黑马。

从《今周刊》公布的排行榜来看，最突出的一个新变化，是生技新药股在未上市股票市场扮演了重要角色，这些新药股在ＥＰＳ前五十名中找不到角色，但是在未上市市值前五十强中，生技股却扮演了重要角色。未上市前五十大市值排行榜中，生技新药股占了十三席，约占四分之一，这意味了台湾股市未来生态将会有重大变化。

这次生技股在未上市股市里挑大梁，似乎也预告生技股未来在股海领航的新时代。只是生技新药股不像台湾以代工为主的电子业，能够创造营收与ＥＰＳ，新药股研发时间特长，药证取得变数又多，将来的评价模式，必然会给市场带来极大考验。

这次《今周刊》公布的市值排行榜榜首是浩鼎，第二大市值是在○八年总统大选中争议很大的宇昌，后来改名中裕。浩鼎总市值是四四九亿元，中裕是三八九亿元，第三名的药华医三三○亿元，这三家都是新药股，最有趣的是这三家新药股总市值居然都超过台湾高铁。

台湾高铁股本一○五三．二二亿元，股价最惨曾跌到二．四三元，目前在四元左右，以六月十七日的收盘价来算，市值约二八○亿元，一三年净利三十二．八九亿元，ＥＰＳ○．二一元，但因为资本支出太庞大，利息支出沉重，目前每股净值只剩下四．○九元。高铁建设从北到南，雇用上万员工，贯穿全台，是台湾最重要的交通干线，可是高铁投入那么庞大，却生不了金鸡蛋，如今还面临可能破产的命运。

**高资本支出行业不易在资本市场得到青睐**

目前高铁总负债四五七四．七亿元，今年交通部预计要让高铁减资三成，以弥补亏损，并延长营运特许年限二十年至三十年，高铁命运难卜，似乎让高铁变得很没价值，这是公用事业的无奈。像华航那么辛苦经营，但股价却贴紧票面，原来是华航负债高达一六九九．二亿元，华航必须买新飞机，但折旧加上利息费用，完全吃掉获利，在油价高涨的年代，华航总是亏损。长荣航空负债一一一六．一六亿元，经营绩效比较好，但也只能小赚，今年首季还亏损九．一○亿元。显然高铁与航空这种高资本支出行业，实在不容易在资本市场得到青睐。

目前新药股中的基亚、浩鼎，市值都超过台湾高铁，安成、中裕、智擎、药华医市值都超过三○○亿元，最有趣的是在上柜市场的智擎只有十九名员工，创造三三五亿元的市值，这是单位生产力最高的企业，市值直逼上万员工的台湾高铁。

目前在未上市前五十榜单上面的生技股，除了浩鼎、中裕、药华医外，还有宝龄富锦、泉盛、法德药、环瑞医、友霖、杏国、展旺、因华、尖端医，以及禾生技，绝大多数新药公司都只有营业额，还没有获利，加上医药领域有很多专业知识，让市场散户在投资生技新药股面临更大挑战。

过去，投资未上市股票靠着勤快阅读，或是参阅财报，很快能了解公司经营内涵，同时研判值不值得参与投资。但新药股挑战更大，例如，大家都知道基亚的主力新药是PI88，但绝大多数投资人都不知道这药的未来远景与内涵，但愈多人不懂，基亚股价愈会涨，今年市值一度达六五○亿元，约是台湾高铁的一．五倍，新药股带出未上市股市的新内涵，是未上市股市的最大特色。

二是台湾未上市市场过去以资讯硬体为主，这回资讯硬体公司多已上市，除了生技新药股外，文创股也逐渐扮演要角，这次在榜上的富邦媒体科技市值紧追在台湾高铁之后，排名第五。富邦集团在九八年投资台湾高铁，○四年投资富邦媒体科技，如今看来，富邦媒体科技涨到近二○○元，投报率比台湾高铁好太多了。

台湾从硬体制造走向服务，未来能不能形成一个大产业，可能这两、三年是关键时刻，像巨大去年ＥＰＳ高达九．三四元，过去巨大以生产自行车为主，但这两年发展U-Bike得到很高的评价，据了解，全球有二十个城市积极争取复制台北市U-Bike模式。

假如这套服务机制可以复制，那么巨大将从生产制造，摇身一变成为创意服务的公司，为台湾的制造业带来新的评价模式。

这是从市值发现的两个重要趋势，再从ＥＰＳ前五十大，也可以看出很多经营卓越的企业隐身在未上市的市场里，这其中长春石化廖家最值得注意。在未上市获利的前五十强，大连化工以十四．一五亿元资本额，税后净利三十六．一三亿元，ＥＰＳ高达二十五．五三元名列前茅。而股本五十．九亿元的长春石化，也以ＥＰＳ八．一六元，名列第六；股本三十四．○五亿元的长春树脂，一三年ＥＰＳ六．○九元，名列第十六。这三家企业都由第二代的廖龙星当董事长，同时都没有在兴柜挂牌，是名副其实的未上市企业，长春石化廖家一贯保持低调。

**生技新药、汽车、有线电视备受关注**

第二个是和泰汽车衍生出来的汽车销售公司，已上市的和泰汽车资本额五十四．六二亿元，去年ＥＰＳ高达十四．○一元，配发九．五元现金，股价最高涨到四一五元。和泰以生产TOYOTA系列车系为主，TOYOTA在北中南各地的销售公司都很赚钱，在未上市获利前五十强名单中，以南部为主的南都汽车股本六．二五亿元，去年ＥＰＳ六．一四元；以桃竹苗为主的桃苗汽车资本额七．五八亿元，一三年的ＥＰＳ高达五．六九元；另一家是国都汽车资本额七．四六亿元，ＥＰＳ四．三九元。这三家以销售丰田系列车系的公司，都跟和泰汽车享有高获利。

三是有线电视系统业者也很赚钱，像上市的大丰有线一直保有高获利外，红树林有线ＥＰＳ四．八七元，洄澜有线ＥＰＳ四．九九元。洄澜有线以花莲为主，董事长是练台生；由台湾固网衍生出来的永佳乐，去年ＥＰＳ六．一九元，这种定位清楚的有线电视系统台，也有不错获利空间。而这次进榜的电视台还有纬来电视网，去年ＥＰＳ四．三六元，纬来电视是国乔石化子公司。

四是这些年微热山丘带起凤梨酥热潮，去年让上海复星集团入股的维格饼家，去年ＥＰＳ达七．九元，表现也是可圈可点。这类休闲文创业逐渐产生高获利，像六角去年ＥＰＳ达七．一七元，霹雳的ＥＰＳ达四．六三元，富邦媒体科技四．三九元，还有名为「随身游戏」的游戏公司，去年ＥＰＳ达五．四元，与Ｆ通讯的十．八九元，都是游戏产业的奇葩。

这是未上市ＥＰＳ前五十强大致的轮廓，不过真正较成熟的高成长公司仍然在兴柜市场里，这里涵盖了几个大族群，例如汽车零组件是个大族群，在兴柜市场有很多有潜力的汽车零组件股，去年剑麟、世德、仓佑陆续转上市柜，目前具代表性的汽车锻造铝圈的巧新，去年ＥＰＳ三．四三元，股价已从二十元左右涨到八十元以上。目前巧新是全球第二大铝圈厂，今年有机会超过德国Otto Fuchs，成为全球最大汽车铝圈厂，股价值得期待。另一家是生产汽车水箱的吉茂，两年前日本DENSO入股二二％，取得吉茂经营权，长期来看，将会是汽车供应链重要成员。

二是自动化设备相关股，具代表性的有去年ＥＰＳ四．五二元的迅得，迅得的母公司是德国Schmid，持股四二％，以供应ＰＣＢ设备为主。另一家是易发，拥有BONDING涂布技术，在光电及触控产业极具竞争力，去年ＥＰＳ达四．三二元，第三家是桓达，以自动化感测器为主，拥有超过七十项专利，去年ＥＰＳ达五．一二元。第四家是以乾燥技术为主的科峤，很多ＰＣＢ厂都在科峤下单，去年的ＥＰＳ达四．九三元，自动化产业随着工资上涨，热度也跟着升温。

**兴柜市场仍存在获利高成长潜力股**

三是兴柜市场仍存在很多获利高成长潜力股，像研发最新喷墨技术的泓瀚，去年ＥＰＳ五．○四元，今年前五个月营收频创历史新高，前五月营收成长三七．二％。蓝宝石基板图案化（ＰＳＳ）最强力竞争的公司锐捷，今年前五月营收成长一一九．七％，去年ＥＰＳ五．六八元。今年USB 3.1题材很夯，祥硕大涨，创惟涨幅也很惊人，这一年来从二十二．五元大涨到一六四．九九元的东硕也展现高成长力道，前五月营收成长四六．六％，也有类似题材的联发科子公司智微也逐渐受到注意。

四是大企业的子公司，像ＬＥＤ的荣创大股东是鸿海，今年有上市机会，荣创去年ＥＰＳ五．二九元。另外是台积电转投资的精材，今年因为指纹辨识题材热度升高，股价最近也是大涨。而广积的子公司广锭去年ＥＰＳ五．二五元，今年也值得期待。光群雷射转投资的光学膜大厂光耀科技去年ＥＰＳ四．二六元，今年前五月营收成长三二．五％，光耀科技表现抢眼，也让光群雷射跟着沾光。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。