企业并购：澳洲Aquila有意接受宝钢资源的10亿美元收购报价

* Aquila已拒绝Mineral Resources的15.4亿澳元全股票出价

* Aquila总裁计划接受宝钢资源及Aurizon的报价

* Aquila称仍有可能有更好的条件

* Aquila股价跳涨7%，涨至仅略低于宝钢资源开出的每股收购价

路透墨尔本6月18日 - 澳洲铁矿石开发商Aquila Resources 建议股东接受以中国宝钢资源为首的竞购方所开出的收购价，该报价对Aquila的估值为13亿美元。该公司此举颇令人意外，因为其此前曾拒绝了一项更高的出价。

本次收购关系到Aquila在70亿美元的West Pilbara铁矿石矿、铁路和港口项目中的权益。宝钢资源欲和澳洲铁路运营商Aurizon Holdings 携手展开此项目。

宝钢资源和Aurizon联手提出以每股3.40澳元收购宝钢资源尚未持有的Aquila股份，收购价达10亿美元。

Aquila说，该公司总裁兼共同创始人Tony Poli计划接受此报价。Poli拥有29%股份，被视为宝钢资源和Aurizon本项并购案的最大阻碍。

“仍有可能浮现一个条件更优厚的提议，”Aquila说，该公司并建议股东在本项报价有效期限7月11日之前，不要仓促采取行动。

该公司拒绝了新股东--矿业承包商Mineral Resources 的更高报价，后者的报价对该公司估值为15.4亿澳元(14.5亿美元)。Aquila和Mineral Resources称已经结束谈判。

Mineral Resources提出报价前一周，曾以1.97亿澳元收购Aquila的13%股权，希望在West Pilbara铁矿石项目(WPIOP)开发中掌握部分发言权。Mineral Resources一直在研究建设该项目的计划，希望花费少于目前预估的74亿澳元。

当时，Mineral Resources曾表示收购股权并非预示着提出报价，而且也会寻求与所有股东商讨该项目的计划。

“我们仍然认为，如果采用量身定做的开发方案，WPIOP将成为一项有吸引力的资产，”Mineral Resources常务董事Chris Ellison在声明中称。

声明建议，以每股3.75澳元价格竞购Aquila，与Mineral Resources购买股权的价格一致，较宝钢资源和Aurizon每股3.40澳元的报价高10%。

Aquila股价跳涨7.2%，报每股3.355澳元，表明投资者认为即将达成一项交易；而上周围绕Mineral Resources意图的不确定性，一度将该股股价打压至远低于宝钢资源报价的水平。

Mineral Resources表示尚未决定所持Aquila股份的用途，Mineral Resources股价跌2.5%，来到11个月低位。

宝钢资源在2009年购入Aquila的20%股份后，一直致力于推动West Pilbara铁矿石项目，失去耐心后决定与Aurizon联手求购Aquila。

宝钢资源上周警告称不会提高报价，并说如果收购失败，就不会再支持West Pilbara项目，也可能会出脱Aquila持股。

宝钢资源与Aurizon暂时均没有发表评论。(完) (编译 李婷仪/朱晓军/石冠兰 审校 徐文焰)