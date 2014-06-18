中国金融：工行等首批七家银行启动自由贸易账户业务--央行上海总部

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透上海6月18日 - 中国人民银行上海总部周三称，工商银行 等七家银行与相关企业签订自由贸易账户的开立协议，成为首批启动自由贸易账户业务的金融机构。
央行上海总部提供的新闻稿称，中国银行 上海市分行开立了第一个自由贸易账户，自由贸易账户业务正式落地。已经验收接入人民银行上海总部系统的中行、工行、建行 上海市分行、浦发银行 上海分行、上海银行五家银行已实现了开立自由贸易账户的功能。
“自自由贸易账户业务启动之日起，所有符合条件的区内主题和境外机构可在上海市已通过接入验收的金融机构开设并使用自由贸易账户。”新闻稿称。
随着投融资汇兑相关政策的陆续出台，自由贸易账户将为自贸区更加广泛的自由贸易投融资活动提供支持。
据介绍，账户类型包括区内机构自由贸易账户、境外机构自由贸易账户、区内个人自由贸易账户、区内境外个人自由贸易账户以及同业机构自由贸易账户。区内主体以及境外机构可以通过自由贸易账户办理经常和直接投资项下的跨境资金结算。（完） (发稿 徐永；撰写 李文科; 审校 张喜良)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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