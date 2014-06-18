中国债市动态：现券收益率和IRS均反弹，资金趋紧冲抵新债招标影响

路透北京6月18日 - 中国银行间现券市场周三早盘收益率反弹，交易员指出，虽然10年国债中标结果低于二级，但场内本就存获利回吐需求，加之今日资金面出现的趋紧迹象进一步促卖盘溢出；同期利率互换(IRS)也小步攀升。

受访者认为，短期因忌惮流动性扰动，或加重机构观望情绪，半年末时点前现券疲态有延续可能。

中国银行间资金市场周三隔夜及七天质押式回购利率略涨，而14天期继续跳涨；因缴税、新股申购及后续四大行购汇分红等因素影响，场内资金供应减少，隔夜到14天期的短期资金均显供不应求态势。

“资金有点紧，早晨一上来金融债收益率就是反弹，其实10年国债比预期招的更低一点，但还是不断有卖盘出来，“上海一银行交易员称。

另一银行交易员提到，今年以来现券整体行情都是向好的，面临半年这个节点大家会有思考，可能考虑资金扰动、政策预期的边际影响等，市场会有一些谨慎情绪，本月内看，收益率反弹可能延续。

中国财政部周三招标的10年期固息国债中标利率符合此前预估。近两日债市情绪略趋谨慎，此前国开长债招标也显降温迹象，不过由于季度末国债承销商面临的投标考核压力不小，助推本期债需求，定位小幅低于二级市场。

第一财经日报周三报导，中国央行正在研究创设一种新的基础货币投放工具--抵押补充贷款(PSL)，从PSL的定义、期限来看，和再贷款非常类似，或将逐步取代再贷款；而通过PSL，央行亦能实现对中长期利率的引导。

剩余期限约6.58年的国开行固息债140203券最新报价对应收益率 为4.9450%/4.8800%，上日尾盘为4.9243%/4.8600%。