离岸人民币：台湾主管机关将于下半年上调陆资宝岛债上限额度--消息

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透台北6月18日 - 两位消息人士周三透露，为让台湾宝岛债市场持续发展，台湾主管机关将于下半年上调陆资发行宝岛债的上限总额控管额度，但尚未确定幅度。目前的上限是100亿元人民币。
在中国交通银行 香港分行本周稍早第二次来台发行宝岛债20亿元人民币后，合计陆资在台湾发行的宝岛债总额已达87亿元人民币，距目前的控管总额上限仅有13亿元人民币的空间。
其中一位熟知政策进程的消息人士表示，主管机关还是希望市场能平顺地往前走，并兼顾各方意见，只要市场有申请案再提出，主管机关就会视市场情况往上调整，时间目前估落在下半年。
台湾主管机关金管会证期局主秘周惠美对此指出，将请柜买中心先行评估，但尚不确定什么时候调整。
交银香港的宝岛债是台湾本地市场睽违约五个月后再有宝岛债新债发行。根据销售文件，交银香港分行三、五及七年期人民币债券共发行20亿元，获约1.6倍认购。 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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