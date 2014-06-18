离岸人民币：台湾主管机关将于下半年上调陆资宝岛债上限额度--消息

路透台北6月18日 - 两位消息人士周三透露，为让台湾宝岛债市场持续发展，台湾主管机关将于下半年上调陆资发行宝岛债的上限总额控管额度，但尚未确定幅度。目前的上限是100亿元人民币。

在中国交通银行 香港分行本周稍早第二次来台发行宝岛债20亿元人民币后，合计陆资在台湾发行的宝岛债总额已达87亿元人民币，距目前的控管总额上限仅有13亿元人民币的空间。

其中一位熟知政策进程的消息人士表示，主管机关还是希望市场能平顺地往前走，并兼顾各方意见，只要市场有申请案再提出，主管机关就会视市场情况往上调整，时间目前估落在下半年。

台湾主管机关金管会证期局主秘周惠美对此指出，将请柜买中心先行评估，但尚不确定什么时候调整。