《中国债券市场每日交易备忘》--6月19日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国农业发展银行至多60亿元人民币三年期固息增发债10:00-11:00招标，收益率预测均值4.50% 农发行至多60亿元五年期固息增发债10:00-11:00招标，收益率预测均值4.69% 农发行至多60亿元一年期固息债10:00-11:30招标，利率预测均值4.13% 天津滨海农村商业银行至多15亿元五年期固息金融债招标 重庆农村商业银行 至多50亿元10年期固息二级资本债10:00-11:30招标 福建省稀有稀土(集团)1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承 重庆保税港区开发管理公司10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),进出口行和浙商银行主承 华仪电器集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),华夏银行主承 扬州经济技术开发区开发总公司6亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，平安银行主承 绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 株洲市城建发展集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，光大银行和国开行主承 浙江物产集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，工行和建设银行主承 开元旅业集团5亿元五年期(附第三年末投资者回售选择权)中票簿记(主体评级AA)，国信证券和工行主承 福建省稀有稀土(集团)9亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 金光纸业(中国)投资30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，工行和交行主承 中国南方工业集团19亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建行和中行主承 舟山市普陀区国资投资经营公司17亿元八年期企业债簿记建档(主体评级AA)，财通证券主承 漳州市九龙江建设有限公司7亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，平安证券主承 如东县东泰社会发展投资公司11亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，宏源证券主承 广西百色开发投资集团7亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，恒泰证券主承 =========================================================================== 二、新债上市： 重庆园业实业8亿元七年期固息债1480326，票面利率8.45% 吉安市井冈山开发区8亿元七年期固息债1480346，票面利率7.99% 南方电网50亿元九个月期超短期融资券011407003，票面利率4.45% 葛洲坝20亿元九个月期超短融011462002，票面利率4.70% 广发证券 30亿元三个月期短融071404008，票面利率4.68% 瓮福集团5亿元一年期短融041451035，票面利率5.40% 宁夏宝塔石化集团10亿元一年期短融041475001，票面利率6.90% 锦州华信资产经营集团20亿元一年期短融041461039，票面利率5.49% 嘉兴市城投发展集团3亿元一年期短融041461038，票面利率5.27% 昆山市创业控股公司10亿元一年期短融041462021，票面利率5.10% 武汉经济发展投资集团6亿元一年期短融041455024，票面利率5.08% 四川华西集团5亿元三年期中票101462016，票面利率6.09% 福建省投资开发集团12亿元五年期中票101454032，票面利率5.70% 福建七匹狼集团3亿元三年期中票101454031，票面利率7.0% 瓮福集团9亿元五年期中票101454030，票面利率7.50% 广西北部湾投资集团5亿元五年期中票101455017，票面利率6.15% 马钢集团控股10亿元三年期中票101454033，票面利率6.35% 镇江新区经济开发总公司10亿元五年期中票101459031，票面利率7.15% ============================================================================ 三、缴款： 国开行40亿元三年期固息增发债140208，发行价格103.06元 国开行40亿元五年期固息增发债140209，发行价格104.32元 国开行90亿元一年期固息增发债140213，发行价格100.11元 国开行50亿元七年期固息增发债140214，发行价格99.7979元 国开行40亿元10年期固息增发债140215，发行价格100.00元 昆明滇池投资有限公司18亿元七年期固息债1480356，票面利率6.65% 合肥市滨湖新区建设20亿元五年期固息债1480349，票面利率6.35% 中国五矿集团20亿元九个月期超短融 中电投集团40亿元九个月期超短期融资券 包头钢铁集团30亿元一年期短融 申银万国证券10亿元三个月期短融 湘财证券6亿元三个月期短融 深圳地铁集团20亿元一年期短融 上海同盛投资集团25亿元一年期短融 健康元 6亿元一年期短融 山东省商业集团15亿元一年期短融 太仓港协鑫发电有限公司4亿元一年期短融 青海交通投资5亿元一年期短融 晋江能源投资 5亿元一年期短融 华谊兄弟 3亿元一年期短融 广电网络 3亿元三/五年中票 广州市建筑集团2亿元五年期中票 甘肃省国资投资集团12亿元五年期中票 山西能源交通投资30亿元七年期中票 厦门国贸控股12亿元三年期中票 广西物资集团35亿元三年期中票 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)10亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 杭州萧山区国资经营10亿元一年期短融041361033到期兑付，票面利率4.90% 内蒙古岱海发电公司4亿元一年期短融041364025到期兑付，票面利率4.90% 华泰证券 20亿元三个月期短融071416005到期兑付，票面利率4.90% 07国电债 078024付息 07天保投资债 078025付息 12鄂州城投债 1280183付息 12连云发展债 1280184付息 12成渝MTN1 1282202付息 13进出12 130312付息 13眉山债 1380219付息 13弘湘治理债 1380226付息 13东丽债 1380228付息 13沪广电MTN1 1382309付息 13泉国投MTN1 1382310付息 02电网债(2) 7100付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国财政部国库司副司长周成跃最新表示，经过了市场建立阶段后，中国国债市场走入了市场发展阶段的后 期，可能在未来不远的时候步入融入全球债券市场的阶段。 --央行金融研究所所长金中夏撰文认为，未来的货币政策方向可能是，央行主要通过公开市场操作和其他各种 数量和价格的综合手段，在银行间市场决定某种短期利率，通过这种短期利率影响国债收益率曲线，进而影响所 有市场利率，最终影响经济增长、物价水平和就业等实体经济目标。 --金融时报报导称，某大型银行已获得个人大额可转让存单试点资格，目前正开展相关准备工作。 6/23公布6月汇丰中国制造业PMI初值 (5月初值49.7) 6/27公布1-5月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳; 审校 康熙泽/边竞)