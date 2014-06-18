新债招标：中国10年国债中标利率4.00%，基本符合预期--业内人士

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透上海6月18日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币10年期固息国债，中标利率为4.00%，基本符合此前4.01%的市场预测均值。
业内人士并透露，该期债边际中标利率为4.06%，投标倍数为1.72倍。
此为今年第12期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期国债利息按半年支付，6月19日开始计息，招标结束至6月23日进行分销，6月25日起上市交易。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选