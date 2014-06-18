新债招标：中国10年国债中标利率4.00%，基本符合预期--业内人士

路透上海6月18日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币10年期固息国债，中标利率为4.00%，基本符合此前4.01%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标利率为4.06%，投标倍数为1.72倍。

此为今年第12期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。