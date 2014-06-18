更新版 1-台湾债市：10年券殖利率早盘数度升破1.60%，美债走弱令短多弃守

(新增交易员说法及报价)
路透台北6月18日 - 台湾公债殖利率周三第二日弹升，因美国10年公债 价格表现弱势。10年期公债103/6 与五年券103/9 早盘分别在1.60%、1.15%关卡附近震荡，数度突破支撑。
交易商认为，台债殖利率经过昨日急弹，交易区间回到第一季的位置。早盘10年券尝试在1.60%附近止稳，接下来就要看尾盘还会不会有停损卖压出笼，以及实质买盘是否出手承接。
“这两天的成交量没有放得很大，显示先前在103/6R得标的银行没用力在出。”一位外商银行交易员说。
另一证券商交易主管则称，台债殖利率经过两天急弹，短线技术面料会出现修正。多方买点可能会向后退守以吸引空单量迅速累积，届时再一并轧空，因此10年券在1.60%不见得会获得支撑。
一证券商交易员也指出，上日债市筹码松动，持券信心脆弱，加以上日美债价格走低，再令多方弃守。
他也说，本期103/6期公债发行量高达1,100亿台币，是有史以来指标券发行量最大的债券，目前仍需消化浮额。而美债方面又因市场多预期美联储明年升息在即，殖利率预期向上，可能带动台债偏空。
美国公债价格周二下滑，此前美国公布的5月消费者物价指数(CPI)显示通胀录得逾一年最大升幅，这可能给美国联邦储备理事会(FED/美联储)更多信心，在本周货币政策会议上采取更强硬的基调。
美国指标10年期公债 跌13/32，收益率报2.65%，周一尾盘报2.60%。
预估指标公债主要交投区间：
• 10年公债103/6R：1.585-1.63%
• 五年公债103/9：1.14-1.17%
本地时间10:52时最新报价：
• 10年公债103/6殖利率升4.1基点报1.6170%。
• 五年公债103/9殖利率升2.53基点报1.1600%。
以下为最新相关报导链接：
--《美债周三展望》公债收益率上涨，CPI数据令人担心联储立场更强硬
--《独家新闻》希腊4月重返债市尝到甜头，计划夏季继续发债
--中国房地产：5月70个大中城市新建住宅售价同比升5.6%，环比两年来首跌
--表格：美国5月CPI较前月上扬0.4%，为2013年2月以来最大增幅 (完)
(记者 董永年/高洁如; 审校 曾祥进)