更新版 1-台湾债市：10年券殖利率早盘数度升破1.60%，美债走弱令短多弃守

新兴汇市：亚洲货币在美元动能减退后上涨，菲律宾披索削减涨幅

路透4月17日 - 亚洲货币周一上涨，因美股和美国公债收益率下滑令 美元保持区间震荡的走势，并且令亚洲货币相对更具吸引力。 美元和美国公债收益率下降之前，美国总统特朗普于上周四警告称美 元“过强”，他倾向于美联储继续保持利率在低位。 美元指数 下跌0.17%至100.39。 10年期美国公债收益率(殖利率) 周四降至2.200%，创11月中以来最低水准。美国债市周五休市。 “除日圆以外的亚币受到两种力量的影响，一方面是美国公债收益率跌破四个月区间，拖累美元，另一方面是美国股市对亚洲股市的拖累令除日圆以外的亚币承压，”星展银行的资深汇市分析师Philip Wee说。 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，美国3月零售销售降幅超预期，3月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期升幅放缓至2.0%。 这些表现疲软的美国数据进一步削弱了投资者对美国的信心。朝鲜周日一次失败的导弹试射已令投资者感到担忧。 此次试射加剧了地缘政治风险。过去几周地区紧张情势升