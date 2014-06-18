中国新债：广东下周一招标发行148亿地方债，首启自发自还获AAA高评级

路透上海6月18日 - 中国首只自发自还的地方政府债亮相，广东省财政厅周二晚间公告称，将于下周一(23日)招标发行148亿元人民币地方债，期限包括五年、七年和10年；而值得关注的是，作为首只进行评级的地方债，其最终获得AAA的高债项评级。

刊登在中国债券信息网的公告显示，本次五、七、10年品种计划发行规模分别为59.2亿元、44.4亿元和44.4亿元，五年和七年品种利息按年支付，10年品种按半年付息。

具体招标时间为6月23日上午9:50至10:30，采用单一价格招标方式，标的为利率，投标标位区间为招标日前1-5个工作日中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为五、七、10年的国债收益率算数平均值上下各浮动15%；6月24日开始计息，6月24日-6月26日进行分销。

本次发行主承销商为建设银行 、工商银行 、农业银行 、和交通银行 。

本次募集资金在确保完成国家有关重大公益性项目建设要求的前提下，将债券资金用于广东省重要交通基础设施项目、转贷市县重点项目建设等方面。

偿债资金来源方面，转贷市县的资金由各市县统借统还；安排用于省级项目的资金本息由项目收益偿还，如项目收益难以偿还的，由中央返还的燃油税替代性收入等财政资金先行垫付。

**首只地方债评级获AAA高评**

备受关注的地方政府债评级也随着广东地方债启动发行而问世，而作为经济最发达的地区之一，广东地方债获AAA的高评级。

上海新世纪资信评估的评级报告认为，广东省地区生产总值和人均地区生产总值水平在全国均名列前茅，财力较强，财政收入保持稳定增长趋势，稳定性较高，财政平衡能力强。

广东省政府政务公开有制度、有措施，信息透明度较高，政府管理能力较强；信用体系建设稳步推进，不良贷款率较低，地方金融生态环境较好。

报告并指出，广东省经济对外依存度较高，同时，广东省固定资产投资中制造业和房地产投资占比较高，经济增长对房地产市场具有一定的依赖性。

在政府性基金收入中，国有土地使用权出让收入占比较高，但低于全国平均水平，房地产市场和土地市场的波动将对基金收入产生一定影响。

此外，广东省经济及财政实力较强，债务增长水平、总债务率等指标相对较低。省级政府性债务中负有偿还责任的债务比重相对较低，债务压力相对较小。财政资金的流动性较好，对债务的管控措施较为完善。同时尚有少量的逾期债务需要进一步采取措施加强管控。

今年3月全国人大公布的财政预算案显示，2014年地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。

此前中国财政部公布，今年4,000亿元地方债发行规模内，上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元；其中，江苏获准发债规模最高174亿元。

2014年地方政府债券自发自还试点包括：上海、浙江、广东、深圳、江苏、山东、北京、江西、宁夏、青岛10个省市。并且规定五年、七年和10年债券比例为4:3:3。 (完)