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亚洲 | 2014年 6月 18日 星期三 10:25 BJT

日本股市：日经指数小升，受惠于美股上涨及日圆贬值

路透东京6月18日 - 日本股市日经指数周三早上小升，受惠于美股上涨，而日圆贬值推升出口股。

日经指数 上涨0.3%至15,023.83点，接近上周触及的三个月高位15,206。

美元兑日圆 触及一周高位102.25，激励出口股走扬，Panasonic Corp 大涨2.9%，日产汽车 升0.5%，Tokyo Electron Ltd 则升1.2%。

“在美联储主席叶伦发表看法前，投资人可能不会大举建立部位。市场审慎关注有关美国利率的线索，”大和证券分析师Takuya Takahashi表示。

东证股价指数 涨0.3%至1,242.35点，JPX-Nikkei指数400 升0.3%至11,306.97点。(完) 　　
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