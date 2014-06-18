日本股市：日经指数小升，受惠于美股上涨及日圆贬值

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透东京6月18日 - 日本股市日经指数周三早上小升，受惠于美股上涨，而日圆贬值推升出口股。
日经指数 上涨0.3%至15,023.83点，接近上周触及的三个月高位15,206。
美元兑日圆 触及一周高位102.25，激励出口股走扬，Panasonic Corp 大涨2.9%，日产汽车 升0.5%，Tokyo Electron Ltd 则升1.2%。
“在美联储主席叶伦发表看法前，投资人可能不会大举建立部位。市场审慎关注有关美国利率的线索，”大和证券分析师Takuya Takahashi表示。
东证股价指数 涨0.3%至1,242.35点，JPX-Nikkei指数400 升0.3%至11,306.97点。(完)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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