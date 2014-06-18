金鹏期货：郑州菜油期货恐进一步走低，受抛储传言打压

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
以下内容节选自6月18日的《期货日报》：
6月初，政府在油菜籽主产区启动了新作油菜籽收储预案，但由于菜油库容紧张，油菜籽收储进度缓慢。近期传言政府将抛售临储菜油腾库，加之进口油菜籽压榨的菜油成本偏低，郑州菜油期货<0#COI:>自5月底以来不断走低，再次逼近前期低点。目前，国内油脂供需宽松，加之抛储传言落实，菜油仍有下跌空间。
目前，油菜籽主产区相继启动了油菜籽收储预案，但由于连年收储，临时储备菜油数量超过500万吨，主产区油厂和油库罐容爆满，为顺利开展新作油菜籽收储，必须腾出部分罐容。按照500万吨的油菜籽收储计划计算，需要相应抛售约167万吨菜油储备。据传言，抛售的菜油为2011年前收储的，抛售价格不会太高。这将对目前的国内菜油市场产生极大冲击，使本来就供应过剩、价格低迷不振的油脂市场雪上加霜。(完)
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* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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