金鹏期货：郑州菜油期货恐进一步走低，受抛储传言打压

以下内容节选自6月18日的《期货日报》：

6月初，政府在油菜籽主产区启动了新作油菜籽收储预案，但由于菜油库容紧张，油菜籽收储进度缓慢。近期传言政府将抛售临储菜油腾库，加之进口油菜籽压榨的菜油成本偏低，郑州菜油期货<0#COI:>自5月底以来不断走低，再次逼近前期低点。目前，国内油脂供需宽松，加之抛储传言落实，菜油仍有下跌空间。

目前，油菜籽主产区相继启动了油菜籽收储预案，但由于连年收储，临时储备菜油数量超过500万吨，主产区油厂和油库罐容爆满，为顺利开展新作油菜籽收储，必须腾出部分罐容。按照500万吨的油菜籽收储计划计算，需要相应抛售约167万吨菜油储备。据传言，抛售的菜油为2011年前收储的，抛售价格不会太高。这将对目前的国内菜油市场产生极大冲击，使本来就供应过剩、价格低迷不振的油脂市场雪上加霜。(完)

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