中国金融：中投公司境外投资管理不规范，有损失风险--审计署报告

路透北京6月18日 - 中国审计署周三发布的审计报告称，中国投资有限责任公司境外投资管理不规范，有的形成损失或面临损失风险，其风险控制、境内所属企业及财务管理等方面也存在一些不规范问题。

审计署网站同时发布了对中投公司 、中国农业发展银行和中国银行股份有限公司 的2012年度资产负债损益审计结果。

审计报告称：“2008年至2013年，中投公司境外投资中，6个损失项目、4个浮亏项目和2个面临损失风险项目存在管理人员失职、尽职调查不深入和投后管理不到位等问题；其他部分项目存在选聘外部管理人不够规范、未及时委派管理人员等问题。”

审计署金融审计司有关负责人表示，三家金融企业的一些所属分支机构违规发放贷款等违规经营问题仍较突出。主要是向手续不全或资本金不足的项目发放贷款，违反规定程序向企业发放贷款，违规办理无真实贸易背景的银行承兑汇票及开立信用证业务等，以及违规化解不良贷款、超范围吸收存款及违规动用企业缴存的准备金。

部分分支机构和所属子公司存在会计核算不实、财务管理混乱等问题，主要表现为虚列支出、公款私存、多计支出、少计收入、违规列支职工福利性支出及使用虚假发票报销费用等。部分业务经营管理存在薄弱环节和风险隐患，如部分境外投资尽职调查或后续管理不到位等。