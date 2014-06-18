金石期货：国内铁矿石价格仍将寻底，基本面弱势难改

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
以下内容节选自6月18日的《期货中国》：
自4月以来，国内铁矿和进口铁矿价格急速下跌，期货<0#DCIO:>盘面价格更是屡创新低。钢材消费淡季即将来临，钢厂对铁矿的库存保持较低水平，钢厂产量有下降趋势。从基本面来看铁矿石市场仍利空一片，预计后期铁矿价格或将继续探底。
6月以来，国内铁矿石市场稳中有跌。截至6月16日，华北和东北地区钢厂66%铁精粉采购价较月初下调30元/吨左右；华东地区64%铁精粉钢厂采购价下调20元/吨-60元/吨不等。总体来看受钢市疲软及融资矿事件的影响，铁矿石价格持续下跌，钢厂采购积极性并不高，部分贸易商也已离市观望，市场整体表现非常平淡，(完)
详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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