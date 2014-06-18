金石期货：国内铁矿石价格仍将寻底，基本面弱势难改

以下内容节选自6月18日的《期货中国》：

自4月以来，国内铁矿和进口铁矿价格急速下跌，期货<0#DCIO:>盘面价格更是屡创新低。钢材消费淡季即将来临，钢厂对铁矿的库存保持较低水平，钢厂产量有下降趋势。从基本面来看铁矿石市场仍利空一片，预计后期铁矿价格或将继续探底。

6月以来，国内铁矿石市场稳中有跌。截至6月16日，华北和东北地区钢厂66%铁精粉采购价较月初下调30元/吨左右；华东地区64%铁精粉钢厂采购价下调20元/吨-60元/吨不等。总体来看受钢市疲软及融资矿事件的影响，铁矿石价格持续下跌，钢厂采购积极性并不高，部分贸易商也已离市观望，市场整体表现非常平淡，(完)

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