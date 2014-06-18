路透调查：ECB长期贷款或难提振借贷，今明两年通胀和增长料迟缓

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
* 欧洲央行新出台的长期贷款不太可能重振欧元区借贷
* 欧元区通缩风险从3月的15%上升到20%
* 今明两年通胀和增长料迟缓
路透班加罗尔6月17日 - 路透调查显示，欧洲央行(ECB)最新出台的长期贷款可能无助于提振欧元区借贷，尽管贷款需求料强劲。
欧洲央行总裁德拉吉本月宣布了若干新政策，包括降息至纪录低点和新的长期贷款，又称定向长期再融资操作(TLTRO)。
不过，分析师预计未来一年欧元区仍有20%的可能性陷入通缩，较三个月前调查预估的15%有所上升。
回答附加问题的36位分析师中，30人预计，在欧洲央行为促进借贷而提供的约4,000亿欧元贷款中，银行至少会借入半数。
38位分析师中有21人预计这不会对借贷有明显推动，称欧洲央行需要采取更多措施推高通胀。
调查称，预计通胀至少到明年才会脱离低于1%的危险区域。
分析师预计，今年余下时间的季度经济增速料在0.3%-0.4%之间。(完) (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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