中国贵金属：上海金交所国际板已完成注册，争取年内推出--理事长

他是在央行上海总部举行的自由贸易账户业务启动仪式上做出上述表示。

许罗德今年3月曾在参加全国两会期间曾预计，金交所国际板可能在下半年推出。他还表示，目前国际上包括银行、产金企业、基金均在与上海黄金交易所沟通并有相当大的兴趣参与国际板。（完） (发稿 徐永；撰写 李文科; 审校 林高丽)