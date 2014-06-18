中国贵金属：上海金交所国际板已完成注册，争取年内推出--理事长

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透北京6月18日 - 中国上海黄金交易所理事长许罗德周三称，金交所国际板已完成注册，交割仓库已完成验收，争取年内推出。
他是在央行上海总部举行的自由贸易账户业务启动仪式上做出上述表示。
许罗德今年3月曾在参加全国两会期间曾预计，金交所国际板可能在下半年推出。他还表示，目前国际上包括银行、产金企业、基金均在与上海黄金交易所沟通并有相当大的兴趣参与国际板。（完） (发稿 徐永；撰写 李文科; 审校 林高丽)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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