中国新债：威海商行下周一将发行25亿元小微贷款专项债，期限五年

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透上海6月18日 - 中国威海市商业银行股份有限公司周三公告，将于下周一(23日)在银行间债市招标发行25亿元人民币固息金融债，期限五年。所募资金将用于发放小型微型企业贷款。
刊登在债券信息网的公告称，该期债联席主承销商为兴业银行和瑞银证券。起息日和缴款日同为6月24日，6月23日至6月24日为发行期。中诚信国际信用评级对发行人和债券评级均为AA级。
截至2013年末，威海商行资本充足率为11.59%，不良贷款率0.46%，拨备覆盖率584.04%。2013年实现净利润8.82亿元。
威海市商业银行成立于1997年，山东高速集团有限公司投资控股。截至本期债发行前，已发行且未到期的债券余额为11亿元，具体包括2010年12月发行的10年期6亿元次级债券，以及2014年2月发行的五年期5亿元金融债。
银监会2011年下发通知，获准发行小型微型企业贷款专项金融债的商业银行，符合相关条件的小型微型企业贷款，在计算“小型微型企业调整后存贷比”时，可在分子项中予以扣除，以缓解小微企业融资难问题。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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