中国新债：威海商行下周一将发行25亿元小微贷款专项债，期限五年

路透上海6月18日 - 中国威海市商业银行股份有限公司周三公告，将于下周一(23日)在银行间债市招标发行25亿元人民币固息金融债，期限五年。所募资金将用于发放小型微型企业贷款。

刊登在债券信息网的公告称，该期债联席主承销商为兴业银行和瑞银证券。起息日和缴款日同为6月24日，6月23日至6月24日为发行期。中诚信国际信用评级对发行人和债券评级均为AA级。

截至2013年末，威海商行资本充足率为11.59%，不良贷款率0.46%，拨备覆盖率584.04%。2013年实现净利润8.82亿元。

威海市商业银行成立于1997年，山东高速集团有限公司投资控股。截至本期债发行前，已发行且未到期的债券余额为11亿元，具体包括2010年12月发行的10年期6亿元次级债券，以及2014年2月发行的五年期5亿元金融债。

银监会2011年下发通知，获准发行小型微型企业贷款专项金融债的商业银行，符合相关条件的小型微型企业贷款，在计算“小型微型企业调整后存贷比”时，可在分子项中予以扣除，以缓解小微企业融资难问题。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)