更新版 2-新债招标：中国10年国债中标利率符合预期，投标考核压力助推需求

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
* 10年国债中标利率符合预期，定位低于二级
* 短期债市情绪趋谨慎
* 但国债投标考核压力助推本期债需求
* 新债结果对现券提振有限
* 仅获0.1亿元追加认购，实际发行量280.1亿元 (新增公告细节及更新个券报价)
路透上海6月18日 - 中国财政部周三招标的10年期固息国债中标利率符合此前预估。近两日债市情绪略趋谨慎，此前国开长债招标也显降温迹象，不过由于季度末国债承销商面临的投标考核压力不小，助推本期债需求，定位小幅低于二级市场。
市场人士并指出，尽管技术原因支撑国债投标需求，但现券市场走势仍显偏弱，长债收益率延续小升。
“今年（的国债投标考核中）已经好几次大面积违规了，所以应该有不少机构危险了，”北京一券商交易员称。
财政部上午招标的10年期固息国债，中标利率为4.00%，在280亿元人民币的首场发行量基础上，追加发行了0.1亿元，最终实际发行总量280.1亿元。投标量481亿元，投标倍数为1.72倍。
另据业内人士透露，该期债的边际中标利率为4.06%。此前市场对票面利率预测均值为4.01%。
上海一银行交易员则谈到，相比这两天的二级市场情绪，今天国债的招标情况算是不错，不过对二级市场暂无提振。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为4.0540%。剩余期限约9.18年的固息国债130018最新收益率 为4.10%，上日尾盘报4.11%。
国家开发银行 周二上午招标增发的五期固息债表现分化，三期中短债整体受捧，三年和五年品种定位更是远低于预期；而长端特别是10年期，则因增发标的品种票面利率较低等原因，需求偏淡。
今日新债为今年第12期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期国债利息按半年支付，6月19日开始计息，招标结束至6月23日进行分销，6月25日起上市交易。(完) (发稿 边竞/李宏薇; 审校 张喜良)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。