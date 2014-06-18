更新版 2-新债招标：中国10年国债中标利率符合预期，投标考核压力助推需求

* 10年国债中标利率符合预期，定位低于二级

* 短期债市情绪趋谨慎

* 但国债投标考核压力助推本期债需求

* 新债结果对现券提振有限

* 仅获0.1亿元追加认购，实际发行量280.1亿元 (新增公告细节及更新个券报价)

路透上海6月18日 - 中国财政部周三招标的10年期固息国债中标利率符合此前预估。近两日债市情绪略趋谨慎，此前国开长债招标也显降温迹象，不过由于季度末国债承销商面临的投标考核压力不小，助推本期债需求，定位小幅低于二级市场。

市场人士并指出，尽管技术原因支撑国债投标需求，但现券市场走势仍显偏弱，长债收益率延续小升。

“今年（的国债投标考核中）已经好几次大面积违规了，所以应该有不少机构危险了，”北京一券商交易员称。

财政部上午招标的10年期固息国债，中标利率为4.00%，在280亿元人民币的首场发行量基础上，追加发行了0.1亿元，最终实际发行总量280.1亿元。投标量481亿元，投标倍数为1.72倍。

另据业内人士透露，该期债的边际中标利率为4.06%。此前市场对票面利率预测均值为4.01%。

上海一银行交易员则谈到，相比这两天的二级市场情绪，今天国债的招标情况算是不错，不过对二级市场暂无提振。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为4.0540%。剩余期限约9.18年的固息国债130018最新收益率 为4.10%，上日尾盘报4.11%。

国家开发银行 周二上午招标增发的五期固息债表现分化，三期中短债整体受捧，三年和五年品种定位更是远低于预期；而长端特别是10年期，则因增发标的品种票面利率较低等原因，需求偏淡。

今日新债为今年第12期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。