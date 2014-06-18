路透专访：日本迅销旗下GU品牌拟靠低价策略进军西方市场

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
* 迅销旗下GU品牌明年起进入韩国、香港和东南亚市场
* 将先在亚洲建立品牌，再进军欧美
* 计划成为超大型服装便利店--GU品牌CEO
路透东京6月17日 - 日本迅销 计划先在邻近亚洲市场树立起GU服装品牌，几年内再打入西方市场。GU是平价服饰品牌优衣库(Uniqlo)的低价副品牌。
迅销为亚洲最大的服装商，在日本本土拥有近280家GU店铺，在上海也有一家。GU社长柚木治周二表示，打算未来几个月在台湾新开两个店铺，从明年起将在韩国、香港和东南亚开设更多门店。
GU取自日语“自由”的读音，仅占迅销营收的7%。但该品牌的快速成长，将有助迅销集团实现计划，到2020年时营收增加四倍至5万亿日圆(490亿美元)，取代西班牙Inditex 成为全球第一大服装零售商。
GU主要贩卖售价低于1,000日圆(10美元)的服装。其成本和价格之所以能这么低，全靠店员数量只有优衣库一半来实现，出售的衣服多数直接挂在衣架上，省却叠放的麻烦。
“从明年开始我们将首先在亚洲扩张，如果一切顺利，将在之后几年内打入欧洲和美国，”GU社长柚木治周二接受路透记者访问时说。
柚木治表示，为实现业务全球化，GU需要成为一个低调但又不失时髦的品牌，既能吸引少男少女和20来岁的年轻人，也能吸引更年长的受众，同时不用与西方竞争对手展开直接竞争。
“我的设想是，让GU成为一家超大型的服装便利店，”他说。“我们既有不可缺少的基本款，也有常换常新的潮流单品，两者都以低价出售，就像便利店的商品一样。”
GU品牌截至8月31日的营业年度营收目标，是首次超过1,000亿日圆，比去年营收高出至少五分之一。(完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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