路透专访：日本迅销旗下GU品牌拟靠低价策略进军西方市场

* 迅销旗下GU品牌明年起进入韩国、香港和东南亚市场

* 将先在亚洲建立品牌，再进军欧美

* 计划成为超大型服装便利店--GU品牌CEO

路透东京6月17日 - 日本迅销 计划先在邻近亚洲市场树立起GU服装品牌，几年内再打入西方市场。GU是平价服饰品牌优衣库(Uniqlo)的低价副品牌。

迅销为亚洲最大的服装商，在日本本土拥有近280家GU店铺，在上海也有一家。GU社长柚木治周二表示，打算未来几个月在台湾新开两个店铺，从明年起将在韩国、香港和东南亚开设更多门店。

GU取自日语“自由”的读音，仅占迅销营收的7%。但该品牌的快速成长，将有助迅销集团实现计划，到2020年时营收增加四倍至5万亿日圆(490亿美元)，取代西班牙Inditex 成为全球第一大服装零售商。

GU主要贩卖售价低于1,000日圆(10美元)的服装。其成本和价格之所以能这么低，全靠店员数量只有优衣库一半来实现，出售的衣服多数直接挂在衣架上，省却叠放的麻烦。

“从明年开始我们将首先在亚洲扩张，如果一切顺利，将在之后几年内打入欧洲和美国，”GU社长柚木治周二接受路透记者访问时说。

柚木治表示，为实现业务全球化，GU需要成为一个低调但又不失时髦的品牌，既能吸引少男少女和20来岁的年轻人，也能吸引更年长的受众，同时不用与西方竞争对手展开直接竞争。

“我的设想是，让GU成为一家超大型的服装便利店，”他说。“我们既有不可缺少的基本款，也有常换常新的潮流单品，两者都以低价出售，就像便利店的商品一样。”