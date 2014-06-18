更新版 1-中国金融：中投公司境外投资管理不规范，有损失风险--审计署

* 中投公司境外投资管理不规范，有损失风险

* 中投境内机构管控不到位，一些机构存违规操作

* 三家金融企业部分分支机构违规经营问题较突出 (新增更多内容)

路透北京6月18日 - 中国主权财富基金--中国投资有限公司 在加大对外投资的同时风险亦凸显。中国审计署周三发布审计报告指出，中投境外投资管理不规范，有的形成损失或面临损失风险，其风险控制、境内所属企业及财务管理等方面也存在一些不规范问题。

审计署网站今日发布对中投公司、中国农业发展银行和中国银行 的2012年度资产负债损益审计结果。是次审计重点是反映三家金融企业贯彻落实国家宏观调控及货币信贷政策情况，审查其法人治理结构和内控制度的健全性和有效性，揭露有关企业重大经营风险隐患和违法违规问题。

“2008年至2013年，中投公司境外投资中，六个损失项目、四个浮亏项目和两个面临损失风险项目存在管理人员失职、尽职调查不深入和投后管理不到位等问题；其他部分项目存在选聘外部管理人不够规范、未及时委派管理人员等问题。”审计报告称。

报告同时指出，中投公司对境内机构管控不到位，一些机构存在违规操作问题。该公司财务管理比较薄弱，部分收支及账户管理不合规。

掌管5,000亿美元资产的中投公司一举一动都备受关注。海外市场关注中投的投资方向，而国内舆论紧盯中投的投资收益。中投2012年年报显示净利润同比增长六成；境外投资组合全年收益率达到10.60%，自公司成立以来的累计年化收益率为5.02%。

2013年，审计署根据年度工作计划安排，组织署内有关特派员办事处200多名审计人员对中投公司、中国农业发展银行、中国银行 三家大型金融企业总部及其所属23家分支机构、直属企业进行了审计。

审计署金融审计司有关负责人表示，三家企业的一些所属分支机构违规发放贷款等违规经营问题仍较突出。主要是向手续不全或资本金不足的项目发放贷款，违反规定程序向企业发放贷款，违规办理无真实贸易背景的银行承兑汇票及开立信用证业务等，以及违规化解不良贷款、超范围吸收存款及违规动用企业缴存的准备金。

部分分支机构和所属子公司存在会计核算不实、财务管理混乱等问题，主要表现为虚列支出、公款私存、多计支出、少计收入、违规列支职工福利性支出及使用虚假发票报销费用等。部分业务经营管理存在薄弱环节和风险隐患，如部分境外投资尽职调查或后续管理不到位等。

该负责人称，截至2014年5月底，三家审计的金融企业对于审计指出的具体问题已基本完成整改，并通过严格问责，严肃处理了有关责任人。

该负责人并强调，金融企业应继续优化信贷投向结构，在业务创新的过程中继续完善相关管理制度和产品流程，提高境外投资能力，加强项目投后管理和风险控制。

同时，应严格执行独立审贷制度，加大信贷业务审查力度，密切关注企业经营状况，严密监控贷款资金流向及用途，切实防范贷款风险；不断健全内部财务管理制度，确保会计信息的真实完整。（完）

参看详情，请点选审计署网站：here (发稿 李贺; 审校 张喜良)