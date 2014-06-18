《分析》伊拉克战乱情势牵动美股神经，搭线的是原油价格

美国汽油期货 上周亦跳升4%。分析师担心若汽油价格稳步攀升，恐将拖累消费者支出。

“我们已经掌握到了复苏缓慢的证据，”Cumberland Advisors投资长David Kotok表示。他说，每加仑汽油每上涨1美元，相当于中低收入美国家庭的消费能力减少约1,500亿美元。

上周标准普尔500指数非必需消费品类股 下跌了1.7%，零售类股 跌2.3%，均是4月以来最高跌幅。沃尔玛 股价下挫2.5%；Dollar Tree 股票价格降幅在2.2%，为过去四周来首次周线收低。

投资者可能会继续追捧能源类股。标普500能源股指数 今年迄今为止大涨了9.6%，也因此进入相对强弱指标(RSI)的超买区域。如果伊拉克危机得到解决，该类股将极易受到冲击。

芝加哥期权交易所(CBOE)原油ETF波动指数 上周大幅上涨超过30%，至4月末以来最高水准。

同时，或许可以暂时采用CBOE波动指数 来衡量投资者对中东问题的担忧程度。虽然当前对冲成本很低，但投资者在这方面的投入已在缓慢增加。

VIX指数近期处于2007年以来最低位，但在上周劲升13.5%。目前该指数为12.2，仍远低于20的历史平均值，也不及去年均值14.3。

“我认为未来几周和几个月里，VIX指数将紧跟油价变动。如果原油价格继续上扬，那么在我看来VIX指数将会有更大涨幅，”贝莱德全球首席投资策略师Russ Koesterlich说。(完) (编译 石冠兰/洪曦; 审校 田建华/徐文焰)