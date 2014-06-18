韩国汇市：韩元兑美元微跌，或将连续第五日下滑

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透首尔6月18日 - 韩元兑美元 周三早盘小幅下滑，或将连续第五日下跌，此前美国通胀数据强于预期，给美元提供支撑。
0232GMT，韩元兑美元 报1,022.9，较周二本地市场收盘位1,021.9下跌0.1%。
若韩元兑美元连续第五日下跌，则将创下1月中旬以来最长连跌纪录。
“据传海外基金买进美元，但科技企业和出口商有韩元买需，限制了韩元进一步下滑，”一名商业银行的外汇交易员称。
周二公布的数据显示，美国5月消费者物价较上月上扬0.4%，食品价格涨幅为2011年8月以来最大。这助涨了美联储提前升息的预期。
外界普遍预期，美国联邦储备理事会(美联储/FED)在周三稍晚为期两日的会议结束时，将宣布把月度购债规模再削减100亿美元。市场聚焦美联储主席叶伦的新闻发布会，寻求利率前景的明晰线索。
9月三年期公债期约 上升0.02点至106.22。6月三年期公债期约已于周二到期，9月期将为主力期约。
0232GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,022.9 1,021.9
日圆/韩元 10.0157/078 10.0024
韩国公债期货* 106.22 106.20
韩国综合股价指数 1,994.33 2,001.55
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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
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(编译 王翔琼；审校 孙茉莉)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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