韩国汇市：韩元兑美元微跌，或将连续第五日下滑

路透首尔6月18日 - 韩元兑美元 周三早盘小幅下滑，或将连续第五日下跌，此前美国通胀数据强于预期，给美元提供支撑。

0232GMT，韩元兑美元 报1,022.9，较周二本地市场收盘位1,021.9下跌0.1%。

若韩元兑美元连续第五日下跌，则将创下1月中旬以来最长连跌纪录。

“据传海外基金买进美元，但科技企业和出口商有韩元买需，限制了韩元进一步下滑，”一名商业银行的外汇交易员称。

周二公布的数据显示，美国5月消费者物价较上月上扬0.4%，食品价格涨幅为2011年8月以来最大。这助涨了美联储提前升息的预期。

外界普遍预期，美国联邦储备理事会(美联储/FED)在周三稍晚为期两日的会议结束时，将宣布把月度购债规模再削减100亿美元。市场聚焦美联储主席叶伦的新闻发布会，寻求利率前景的明晰线索。

9月三年期公债期约 上升0.02点至106.22。6月三年期公债期约已于周二到期，9月期将为主力期约。

0232GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,022.9 1,021.9

日圆/韩元 10.0157/078 10.0024

韩国公债期货* 106.22 106.20

韩国综合股价指数 1,994.33 2,001.55

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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