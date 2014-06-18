人民币汇率：5月实际有效汇率环比降0.56%，四个月连降至15个月新低--BIS

路透北京6月18日 - 人民币实际有效汇率指数5月连续第四个月回落。国际清算银行(BIS)最新公布，当月该指数环比降0.56%至114.05，创去年2月以来新低。

数据并显示，5月人民币名义有效汇率指数为110.58，为去年3月以来最低水平，环比下降0.52%。

此前，人民币实际和名义有效汇率均于今年1月份创出历史新高，分别为121.2和115.62；截至5月，分别较高点回落了5.9%和4.4%。

根据BIS数据，2013年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率分别升值7.9%和7.2%，升幅较2012年的2.2%和1.7%明显提升。

BIS的有效汇率指数是基于2008-2010年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)

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