《RUSSELL专栏》习近平的中国能源革命有卡特的影子

另外可以运用中央政府的力量，并向太阳能等再生能源、智能电网及更现代化的工厂设备，提供补贴。

**资金可能是关键**

不过，问题的关键是这些都需要钱，如果实施的话，将使得制造成本升高，进而削弱中国在全球市场的竞争力。

举例而言，调高天然气价格可以鼓励当地的供应和LNG进口，但与之相随的可能是政府要订立天然气使用目标，否则的话，消费者只会坚持使用较便宜的煤矿。

若想降低煤矿用量，将必须让煤价比其他燃料更加的昂贵，而这可能要透过额外课税或管控品质水平来达到。

这么做的成本将会令电价调高，迫使小型矿山关闭，并减少廉价劣等的印尼煤进口。

对钢铁、铜和铝产业来说，重点要摆在提升效率，或许进口更多的精炼原料，而不是需要耗费大量能源才能加工为成品的原矿。

这就需要许多中国国营企业改变现有运作思维模式，需要关闭一些老旧工厂，而这将带来裁员的后果。

习近平的能源革命若想获得成功，中国政府必须准备好某些领域会有阵痛期，并处理可能因此造成的政治和社会不安。

卡特的美国经验也可以提供借镜。

政府的行动与规范，最终无法达成能源独立的目标，但提高化石燃料的价格，最终却能导致我所说的绝地逢生新局面。

以水力压裂法来开采页岩油和天然气，并不是什么新技术，但在2005年，由于油价冲上每桶147美元的历史天价，使得该技术在经济上变得可行。

但中国的能源革命或许没有价格方面的推动力，更有可能的是来自社会上的力量，因污染日益严重且环境品质低落，让民众益发感到不安。