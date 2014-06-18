香港股市：7月起新增中国信达、保利协鑫和金山软件三个股票期权类别

路透香港6月18日 - 香港交易及结算所 称，自7月2日起新增三个股票期权类别，分别是中国信达 、保利协鑫能源 以及金山软件 。

新增三个期权类别后，在香港交易所买卖的股票期权类别将增至77个。

今年首五月，股票期权交易约占香港交易所衍生产品市场成交量的一半，约2,740万张，按年上升逾4%。于5月末，股票期权的未平仓合约623.5万张，较去年同期多出10%。

即将推出的中国信达和保利协鑫的股票期权合约股数均为5,000股，金山软件的合约股数为1,000股。买卖首日提供的到期月份为今年7月、8月、9月、10月、12月以及2015年3月、6月。（完）

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