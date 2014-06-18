香港股市：7月起新增中国信达、保利协鑫和金山软件三个股票期权类别

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透香港6月18日 - 香港交易及结算所 称，自7月2日起新增三个股票期权类别，分别是中国信达 、保利协鑫能源 以及金山软件 。
新增三个期权类别后，在香港交易所买卖的股票期权类别将增至77个。
今年首五月，股票期权交易约占香港交易所衍生产品市场成交量的一半，约2,740万张，按年上升逾4%。于5月末，股票期权的未平仓合约623.5万张，较去年同期多出10%。
即将推出的中国信达和保利协鑫的股票期权合约股数均为5,000股，金山软件的合约股数为1,000股。买卖首日提供的到期月份为今年7月、8月、9月、10月、12月以及2015年3月、6月。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选