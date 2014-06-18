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亚洲 | 2014年 6月 18日 星期三 16:52 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币即期连续第三天收贬，分红购汇略有助力

* 人民币即期连续第三天收贬
    * 中间价小幅走贬带动
    * 盘中交投相对清淡
    * 分红购汇亦助力人民币走贬

 (更新收盘报价)
    路透北京6月18日 - 人民币兑美元 周三连续第三天收贬；中间价跟随隔夜美
元走势微幅下调，跌至近两周低位。盘中交投相对清淡，分红购汇亦助力人民币走贬。
        
    交易员指出，上周五人民币即期尝试升破6.20元整数位未果，做多情绪受到一定影响，
而6月底到7月这个时间段为分红购汇盘集中出现的时期，今天也陆陆续续有一些购汇单出现
，估计后市这一因素仍将对美元形成一定支撑。
    
    “跟前几天相比今天的行情比较清淡，日间交易窄幅波动，...感觉后市在6.21-6.24左
右盘整。”一外资行交易员指出。
        
    而人民币实际有效汇率指数5月连续第四个月回落，与今年人民币持续贬值相对应。国
际清算银行(BIS)最新公布，当月该指数环比降0.56%至114.05，创去年2月以来新低。
    
    此外，美国财政部最新数据显示，今年4月中国净减持89亿美元美国国债；截止2014年4
月末，中国持有的美国国债为12,632亿美元，仍是美国国债的全球最大单一持有国，该规模
创14个月来中国持有美国国债的低点。
    
    中国外汇交易中心周三宣布，将自周四(19日)起在银行间外汇市场开展人民币对英镑直
接交易，以促进中英双边贸易和投资，便利人民币和英镑在贸易投资结算中的使用，满足经
济主体降低汇兑成本的需要。 
    
    全球汇市方面，美元周三守住涨幅，此前全面上涨，因美国5月消费者物价指数(CPI)录
得逾一年来最大升幅，使得市场猜测美国联邦储备理事会(美联储/FED)距离加息可能更近了
。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
        在岸市场人民币兑美元                今日            上日       升贬
             即期成交价格                  6.2314          6.2269     -0.07%
                   中间价                  6.1559          6.1529     -0.05%
             成交额                       161亿美元                      
                                                                         
           日内相对于中间价最大波幅   -1.28% (上限±2%)     日高       日低
                 日内波动幅度(pips)          92            6.2258     6.2350
             2014年来即期升贬值幅度        -2.85%                        
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFX          770                         
                                 S>                                  
                                                                         
       离岸人民币市场,北京时间16:41         今日            上日         
              1年期NDF                    6.2380/30         6.237        
                      CNH即期             6.2327/33        6.2313        
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李文科/李然; 审校 张喜良)
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