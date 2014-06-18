更新版 2-中国汇市：人民币即期连续第三天收贬，分红购汇略有助力

* 人民币即期连续第三天收贬 * 中间价小幅走贬带动 * 盘中交投相对清淡 * 分红购汇亦助力人民币走贬 (更新收盘报价) 路透北京6月18日 - 人民币兑美元 周三连续第三天收贬；中间价跟随隔夜美 元走势微幅下调，跌至近两周低位。盘中交投相对清淡，分红购汇亦助力人民币走贬。 交易员指出，上周五人民币即期尝试升破6.20元整数位未果，做多情绪受到一定影响， 而6月底到7月这个时间段为分红购汇盘集中出现的时期，今天也陆陆续续有一些购汇单出现 ，估计后市这一因素仍将对美元形成一定支撑。 “跟前几天相比今天的行情比较清淡，日间交易窄幅波动，...感觉后市在6.21-6.24左 右盘整。”一外资行交易员指出。 而人民币实际有效汇率指数5月连续第四个月回落，与今年人民币持续贬值相对应。国 际清算银行(BIS)最新公布，当月该指数环比降0.56%至114.05，创去年2月以来新低。 此外，美国财政部最新数据显示，今年4月中国净减持89亿美元美国国债；截止2014年4 月末，中国持有的美国国债为12,632亿美元，仍是美国国债的全球最大单一持有国，该规模 创14个月来中国持有美国国债的低点。 中国外汇交易中心周三宣布，将自周四(19日)起在银行间外汇市场开展人民币对英镑直 接交易，以促进中英双边贸易和投资，便利人民币和英镑在贸易投资结算中的使用，满足经 济主体降低汇兑成本的需要。 全球汇市方面，美元周三守住涨幅，此前全面上涨，因美国5月消费者物价指数(CPI)录 得逾一年来最大升幅，使得市场猜测美国联邦储备理事会(美联储/FED)距离加息可能更近了 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2314 6.2269 -0.07% 中间价 6.1559 6.1529 -0.05% 成交额 161亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.28% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 92 6.2258 6.2350 2014年来即期升贬值幅度 -2.85% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFX 770 S> 离岸人民币市场,北京时间16:41 今日 上日 1年期NDF 6.2380/30 6.237 CNH即期 6.2327/33 6.2313 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科/李然; 审校 张喜良)