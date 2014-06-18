亚洲经济：第二季企业景气指数升至逾两年高位，澳洲改善明显

**东南亚：多持稳，泰国经济复苏**

东南亚企业信心多数持稳，泰国数据回升，不过马来西亚则例外，信心指数自75下滑至67，因成本增加且全球经济充斥的不确定性继续扰乱该地区企业信心。

随着泰国政治动荡局势的缓解，泰国企业信心终于转为正面，此前连续两季下滑。该国信心指数自上季的41升至91，为2012年第一季以来最高。受访的16家企业中有12家称新订单和销售增加，不过政治担忧犹存。

菲律宾和印度的企业最为乐观，受访的15家企业均认为前景正面，信心指数持于100。有三分之二的受访者称就业增加，几乎所有的受访企业称新订单和销售均扩大。

新加坡企业信心仍保持在67，六家受访企业中有两家认为前景正面，其余企业看法中性。六家中仅有三家称当季新订单和销售增加，上季调查中九家中有八家。(完)