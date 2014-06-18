台湾债市：RP利率持稳，债券交割令分配不均但无碍调度

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透台北6月18日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三大致持稳，受今日有大额公债及公司债交割影响，资金分配略有不均，寿险端资金偏弱，惟银行相对宽裕，因此无碍调度。
一证券商交易员表示，今日并未明显感到债券交割的影响，投信还是有来要券，不过承做天期偏短，跨月意愿仍低。由于下周初估有逾900亿台币的公债及公司债交割，且季底效应开始浮现，资金可能偏紧。
〞寿险感觉资金较弱，与债券交割有关。〞一位票券商交易员说。
今日有10年期公债400亿台币、中国信托银行200亿金融债、联电 50亿公司债交割，是本周的交割高峰日。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月可成交至0.54-0.55%，和上日大致相似；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，也同上日。
主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.48-0.55%；跨月公司债利率成交见0.55-0.57%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%，均与上日相同。
本周公债/公司债/金融债发行总额约682.5亿台币，本周余日的发行情况为：周五中国输出银行10亿金融债、裕融企业 15亿公司债。
下周公债/公司债/金融债发行总额初估924亿台币，发行情况为：周一永丰银行25亿金融债、统一 58亿公司债、达丽建设 5亿公司债。周二兆丰银71亿金融债、中国输出入银10亿金融债、南亚 100亿公司债。周三台银55亿金融债、新光银25亿金融债。周四台湾工银10亿金融债、中国信托银150亿金融债。周五信义房屋 30亿公司债、台银35亿金融债、五年期公债预计350亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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