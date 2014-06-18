台湾债市：RP利率持稳，债券交割令分配不均但无碍调度

路透台北6月18日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三大致持稳，受今日有大额公债及公司债交割影响，资金分配略有不均，寿险端资金偏弱，惟银行相对宽裕，因此无碍调度。

一证券商交易员表示，今日并未明显感到债券交割的影响，投信还是有来要券，不过承做天期偏短，跨月意愿仍低。由于下周初估有逾900亿台币的公债及公司债交割，且季底效应开始浮现，资金可能偏紧。

〞寿险感觉资金较弱，与债券交割有关。〞一位票券商交易员说。

今日有10年期公债400亿台币、中国信托银行200亿金融债、联电 50亿公司债交割，是本周的交割高峰日。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月可成交至0.54-0.55%，和上日大致相似；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，也同上日。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.48-0.55%；跨月公司债利率成交见0.55-0.57%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%，均与上日相同。

本周公债/公司债/金融债发行总额约682.5亿台币，本周余日的发行情况为：周五中国输出银行10亿金融债、裕融企业 15亿公司债。