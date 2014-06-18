中国货币市场：14天回购利率再跳涨，缴税及新股申购等令资金供给显紧

路透上海6月18日 - 中国银行间资金市场周三隔夜及七天质押式回购利率略涨，而14天期继续跳涨；因缴税、新股申购及后续四大行购汇分红等因素影响，场内资金供应减少，隔夜到14天期的短期资金均显供不应求态势。

业内人士指出，虽然央行近期对资金面一直显呵护之意，目前隔夜和七天主要资金价格尚未见明显异动，但半年末来临，多重压力下，预计后续回购利率难免会上行。

“早上一开始一大波借的，挺紧的，现在稍微好点了，但是还是有很多小机构(账户)还没平。”华东一商业银行交易员称。

她并指出，隔夜、七天及14天均有需求，尤其14天可以跨月，价格虽然继续大涨，但供应偏少。

对供应减少原因，她认为，半年末前资金开始出现波动属正常现象，主要是因为月中缴税加上新股申购的影响，另外四大行也要应付自6月底起陆续开始的分红购汇需求，倾向选择将资金备付留存。

“再怎么宽松，半年末资金也不可能一点反应没有，现在稍微紧一点，其实和以前半年末比算缓和的了。”她称。

随着暂停四个月的首次公开发行（IPO）再度重启，今日迎来首批新股申购，不过发行规模都不大，在2,000-5,500万股之间，单只募集资金规模最大也不超过10亿元人民币。

北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6557 2.6158 +3.99

七天 3.0817 3.0787 +0.30

14天 4.4915 3.6722 +81.93

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 6.0000 2.6300 +337.00

七天 6.0500 3.9550 +209.50

14天 5.9800 5.2800 +70.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8000 2.6100 +19.00

七天 3.0700 3.0800 -1.00

14天 4.5100 3.2000 +131.00

Shibor

其中:隔夜 2.6390 2.6000 +3.90

七天 3.0740 3.0310 +4.30

三个月 4.7767 4.7825 -0.58