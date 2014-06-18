《汇市简讯》美元兑日圆小升，日经指数亦上涨

0339GMT

* 美元兑日圆小幅升向盘初高位102.23，日经指数上涨

* 日经指数目前涨幅略逾0.7%，站稳15,000点大关

* 美元兑日圆在该水准上方仍有阻力/卖盘，在102.25上方有一些停止单

* 从102.30到102.65都有卖单，在102.40-50的卖单量更大

* 从102.10起往下，买单同样多，尤其是101.90下方，以及102.12的低位

(完)

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