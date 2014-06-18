《汇市简讯》美元兑日圆小升，日经指数亦上涨

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
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* 美元兑日圆小幅升向盘初高位102.23，日经指数上涨
* 日经指数目前涨幅略逾0.7%，站稳15,000点大关
* 美元兑日圆在该水准上方仍有阻力/卖盘，在102.25上方有一些停止单
* 从102.30到102.65都有卖单，在102.40-50的卖单量更大
* 从102.10起往下，买单同样多，尤其是101.90下方，以及102.12的低位
(完)
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* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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