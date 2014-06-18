韩国已公布经济指标--2014/6/18

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
经济指标 时 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 间 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-r +0.9% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 +1.7% +1.5% 6月30日 -- 工业生产(m/m) 4月 +0.1% @-p +0.9% @-r 6月26日 -- 失业率 5月 3.7% @ 3.7% @ 7月15日 -- 贸易收支(亿美元) 5月 顺差53 r 顺差45 r 7月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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