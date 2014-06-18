日本已公布经济指标--2014/6/18

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +1.6% r +0.1% r 8月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 +2.8% +2.7% 6月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +3.2% +1.3% 6月26日 -- 工业生产(m/m) 4月 -2.8% r +0.7% r -- -- 失业率 4月 3.6% @ 3.6% @ 6月26日 -- 贸易收支(亿日圆) 5月 逆差9,090 逆差8,089 -- -- 所有家庭实质支出(y/y) 4月 -4.6% +7.2% 6月26日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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