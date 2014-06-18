澳新汇市：澳元和新西兰元原地踏步，静候美联储会议结果出炉

不过有交易员称，目前市场变动不大，因为投资者在关键事件风险出现前不愿大举建仓。

澳元兑美元 持稳于0.9337美元，周二在澳洲央行公布语气温和的会议记录后下跌了0.7%。

交易员认为，澳元初步支撑在0.9320/30美元区域，该区域5月初构成底部，之后在中旬被明确跌破后变成了阻力区。该水准也是澳元从0.9229美元升至0.9348这波涨势的50%回档位。

新西兰元兑美元 亦持稳，报0.8661美元，高于隔夜触及的0.8642美元。

市场人士认为，如果美联储展现强硬立场，新西兰元有可能因此跌破约0.8650美元的小时图支撑位，之后料跌向0.8600。

与此同时，在新西兰公布第一季GDP数据前，几乎没人想大幅压低新西兰元，因为GDP数据若强劲，有可能扶助新西兰元重新涨向0.8700美元。(完)

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