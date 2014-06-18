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亚洲 | 2014年 6月 18日 星期三 12:16 BJT

离岸人民币：IFC三年期债券以2%定价，获逾3.5倍认购--IFR

路透香港6月18日 - 汤森路透旗下IFR报导，世界银行旗下的国际金融公司（IFC） 在伦敦发行三年期人民币绿色债券（Green Bond），以2.0%定价。

该批债券共发行5亿元，交收日为6月26日，2017年6月26日到期，并将在伦敦挂牌。

承销商为汇丰。

IFC今年3月在香港发行10亿元三年期点心债，利率也是2%，当时获得逾3.5倍的热烈认购。

IFC是首家设立定期发行离岸人民币票据计划的机构，此前曾在中国大陆发熊猫债以及香港的点心债。

IFC在中国专注于私营部门投资，特别是与可减缓气候变化、支持农村发展、促进中国海外投资的可持续性项目。自1985年以来，IFC在中国投资总额达到约70亿美元（约420亿元人民币），包括近30亿元人民币的本币投资。（完） (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
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