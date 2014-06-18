《全球汇市》美元受到美国通胀数据支撑，市场静候美联储会议结果

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
交易商认为首道支撑位于0.9320/30区域，为澳元最近自0.9229涨至0.9348的50%回档技术位。此区域在5月初时为澳元的底部，但在5月中旬澳元大幅下跌后变成阻力区域。
英镑动能亦减弱，因数据显示英国5月通胀率下滑幅度大于预期，压抑了英国央行今年稍晚将升息的预期心理。
英镑兑美元 持平，报1.6962美元，低于周一触及的五年高位1.7011。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3546 1.3545 +0.01 -1.45 1.3745
美元/日圆 102.20 102.14 +0.06 -2.94 105.30
欧元/日圆 138.43 138.35 +0.06 -4.35 144.73
美元/瑞郎 0.8992 0.8992 +0.00 +0.72 0.8928
英镑/美元 1.6961 1.6963 -0.01 +2.45 1.6556
美元/加元 1.0866 1.0858 +0.07 +2.32 1.0620
澳元/美元 0.9332 0.9333 -0.01 +4.70 0.8913
新西兰元/美元 0.8655 0.8659 -0.05 +5.47 0.8206
澳元/日圆 95.360 95.330 +0.03 +1.61 93.850
新西兰元/日圆 88.450 88.440 +0.01 +2.36 86.410
英镑/日圆 173.32 173.26 +0.03 -0.58 174.33
澳元/新西兰元 1.0775 1.0777 -0.02 -0.67 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 洪曦/王兴亚/张荻/孙茉莉/蔡美珍；审校 许娜/王洋/白云)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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