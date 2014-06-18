菲律宾经济：央行总裁称预计今年通胀率在预估区间3-5%的上端

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透马尼拉6月18日 - 菲律宾央行总裁表示，在周四的会议上央行可能上调今明两年的通胀率预估，2014年通胀率料接近预估区间3-5%的上端。
在5月的上次政策会议上，菲律宾央行预计今明两年的平均通胀率分别为4.3%和3.4%。
菲律宾央行总裁泰谭柯告诉记者，货币政策委员会还可能讨论银行存款储备金率上调两个百分点以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)削减债券购买计划的影响。(完)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选