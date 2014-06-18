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亚洲 | 2014年 6月 18日 星期三 12:30 BJT

菲律宾经济：央行总裁称预计今年通胀率在预估区间3-5%的上端

路透马尼拉6月18日 - 菲律宾央行总裁表示，在周四的会议上央行可能上调今明两年的通胀率预估，2014年通胀率料接近预估区间3-5%的上端。

在5月的上次政策会议上，菲律宾央行预计今明两年的平均通胀率分别为4.3%和3.4%。

菲律宾央行总裁泰谭柯告诉记者，货币政策委员会还可能讨论银行存款储备金率上调两个百分点以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)削减债券购买计划的影响。(完)
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