菲律宾经济：央行总裁称预计今年通胀率在预估区间3-5%的上端

路透马尼拉6月18日 - 菲律宾央行总裁表示，在周四的会议上央行可能上调今明两年的通胀率预估，2014年通胀率料接近预估区间3-5%的上端。

在5月的上次政策会议上，菲律宾央行预计今明两年的平均通胀率分别为4.3%和3.4%。