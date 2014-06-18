更新版 1-离岸人民币：台湾主管机关将于下半年上调陆资宝岛债上限额度--消息

(新增更多细节及市场回应)

路透台北6月18日 - 两位消息人士周三透露，为让台湾宝岛债市场持续发展，台湾主管机关将于下半年上调陆资发行宝岛债的上限总额控管额度，但尚未确定幅度。目前的上限是100亿元人民币。

对此，一不愿具名承销商指出，对市场的发展当属正面，配合近期法令修正放宽寿险业购入宝岛债不计入海外投资额度，以及开放资产3,000万台币以上的自然人及法人(多数为企业)加入专业投资市场后，预估下半年的宝岛债市场将较为活络。

〞事实上我们最近已听闻主管机关要释出新的额度，要券商(承销商)准备(送件)。〞上述承销商主管说。

他指出，放宽陆资发行宝岛债的上限控管后，配合寿险业青睐较长年期宝岛债，专业投资人及企业青睐两至三年期短债，将使得宝岛债的短端及长端的需求均变得稳健，且承销商也愿意配合专业投资人及法人的开放，先拿下部分宝岛债新债额度，以承作RP(附买回)方式调度资金，再慢慢售予专业投资人，将让次级市场更为活跃。

在中国交通银行 香港分行本周稍早第二次来台发行宝岛债20亿元人民币后，合计陆资在台湾发行的宝岛债总额已达87亿元人民币，距目前的控管总额上限仅有13亿元人民币的空间。

**上限控管亦配合非陆资/陆资发行比例**

其中一位熟知政策进程的消息人士表示，主管机关还是希望市场能平顺地往前走，并兼顾各方意见，只要市场有申请案再提出，主管机关就会视市场情况往上调整，时间目前估落在下半年。

台湾主管机关金管会证期局主秘周惠美对此指出，将请柜买中心先行评估，但尚不确定什么时候调整。

另名消息人士并指出，由于陆资发行宝岛债的上限100亿并未白纸黑字诉诸文字规定，属于内部控管的一环，因此只要柜买中心向金管会依市场动态提出上调建议，该门槛即可随时调整。

上述熟知政策进程的消息人士同时指出，目前主管机关与市场已有默契，对陆资企业的发行除总额控管可调高外，仍须兼顾陆资发行与非陆资发行2:1的适当比例(即非陆资企业须占发行总额约三分之一)，这意味着只要承销商多承作非陆资企业的发行，陆资企业的发行额度即有机会水涨船高，动态管理。