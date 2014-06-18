更新版 1-离岸人民币：台湾主管机关将于下半年上调陆资宝岛债上限额度--消息

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
(新增更多细节及市场回应)
路透台北6月18日 - 两位消息人士周三透露，为让台湾宝岛债市场持续发展，台湾主管机关将于下半年上调陆资发行宝岛债的上限总额控管额度，但尚未确定幅度。目前的上限是100亿元人民币。
对此，一不愿具名承销商指出，对市场的发展当属正面，配合近期法令修正放宽寿险业购入宝岛债不计入海外投资额度，以及开放资产3,000万台币以上的自然人及法人(多数为企业)加入专业投资市场后，预估下半年的宝岛债市场将较为活络。
〞事实上我们最近已听闻主管机关要释出新的额度，要券商(承销商)准备(送件)。〞上述承销商主管说。
他指出，放宽陆资发行宝岛债的上限控管后，配合寿险业青睐较长年期宝岛债，专业投资人及企业青睐两至三年期短债，将使得宝岛债的短端及长端的需求均变得稳健，且承销商也愿意配合专业投资人及法人的开放，先拿下部分宝岛债新债额度，以承作RP(附买回)方式调度资金，再慢慢售予专业投资人，将让次级市场更为活跃。
在中国交通银行 香港分行本周稍早第二次来台发行宝岛债20亿元人民币后，合计陆资在台湾发行的宝岛债总额已达87亿元人民币，距目前的控管总额上限仅有13亿元人民币的空间。
**上限控管亦配合非陆资/陆资发行比例**
其中一位熟知政策进程的消息人士表示，主管机关还是希望市场能平顺地往前走，并兼顾各方意见，只要市场有申请案再提出，主管机关就会视市场情况往上调整，时间目前估落在下半年。
台湾主管机关金管会证期局主秘周惠美对此指出，将请柜买中心先行评估，但尚不确定什么时候调整。
另名消息人士并指出，由于陆资发行宝岛债的上限100亿并未白纸黑字诉诸文字规定，属于内部控管的一环，因此只要柜买中心向金管会依市场动态提出上调建议，该门槛即可随时调整。
上述熟知政策进程的消息人士同时指出，目前主管机关与市场已有默契，对陆资企业的发行除总额控管可调高外，仍须兼顾陆资发行与非陆资发行2:1的适当比例(即非陆资企业须占发行总额约三分之一)，这意味着只要承销商多承作非陆资企业的发行，陆资企业的发行额度即有机会水涨船高，动态管理。
交银香港的宝岛债是台湾本地市场睽违约五个月后再有宝岛债新债发行。根据销售文件，交银香港分行三、五及七年期人民币债券共发行20亿元，获约1.6倍认购。 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良/杨淑祯)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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