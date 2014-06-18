日本金融：公共养老基金第一季出售公债的速度加快--央行数据

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透东京6月18日 - 日本央行数据周三显示，包括日本政府退休金投资基金(GPIF)在内的日本公共养老基金在1-3月出售公债的速度加快。
数据显示，养老基金第一季净卖出1.8万亿日圆(176.4亿美元)的日本公债，超过去年第四季的2,675亿日圆。
日本首相安倍晋三目前敦促GPIF增加日股投资，并减少日债投资，从而提高回报率并激励经济活动。(完) (编译 石冠兰 审校 张涛)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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