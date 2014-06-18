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货币新闻 | 2014年 6月 18日 星期三 12:56 BJT

日本金融：公共养老基金第一季出售公债的速度加快--央行数据

路透东京6月18日 - 日本央行数据周三显示，包括日本政府退休金投资基金(GPIF)在内的日本公共养老基金在1-3月出售公债的速度加快。

数据显示，养老基金第一季净卖出1.8万亿日圆(176.4亿美元)的日本公债，超过去年第四季的2,675亿日圆。

日本首相安倍晋三目前敦促GPIF增加日股投资，并减少日债投资，从而提高回报率并激励经济活动。(完) (编译 石冠兰 审校 张涛)
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