主要国家经济指标预测--6月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月19日(四) 0730 瑞士三个月目标LIBOR 第二季 0.13% 0.25% 0830 英国零售销售(较前月) 5月 -0.5% +1.3% (较上年同期) +4.3% +6.9% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 6月 正3 0 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月14日当周 31.4 31.7 四周均值(万人) -- 31.525 续请失业金人数(万人) 6月7日当周 260 261.4 1400 美国领先指标 5月 +0.6% +0.4% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 14.0 15.4 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI) 北美半导体设备订单出货比 5月 -- -- 2200 欧元区消费者信心 6月 负6.50 负7.10 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月17日(二) 2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第一季 盈余14.1 盈余13 截至3月31日的年度经常帐 赤字63.2 赤字63.7 2350 日本出口(较上年同期) 5月 -2.7% -1.2% 进口(较上年同期) -3.6% +1.7% 贸易收支(亿日圆) 逆差9,090 逆差11,720 6月18日(三) 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 6月 0-9-0 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 6月 4.8 -- 1100 美国抵押贷款市场指数 6月13日当周 351.6 -- 再融资指数 1,334.0 -- 1230 加拿大趸售贸易(较前月) 4月 +1.2% +0.6% 1230 美国经常帐(亿美元) 第一季 赤字1,112 赤字969 1800 美国联邦储备理事会(美联储/FED)基金利率目标 0-0.25% -- 美联储量化宽松政策月度购债总规模(亿美元) 350 -- 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 持平 -- (较上年同期) 持平 -- 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(根据生产计算，较前季) 第一季 +1.0% +1.2% (根据生产计算，较上年同期) +3.8% +3.7% 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 6月 正19 -- (完)