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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 07:33 BJT

****主要国家经济指标预测--6月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段     预估值      前值
    
    6月19日(四)
    0730  瑞士三个月目标LIBOR                            第二季      0.13%       0.25%
    0830  英国零售销售(较前月)                            5月        -0.5%       +1.3%
                      (较上年同期)                                   +4.3%       +6.9%
    1000  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                 6月          正3           0
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)                6月14日当周     31.4        31.7
              四周均值(万人)                                           --       31.525
              续请失业金人数(万人)                     6月7日当周      260       261.4
    1400  美国领先指标                                    5月        +0.6%       +0.4%
    1400  美国费城联邦储备银行制造业指数                  6月         14.0        15.4
    2200  国际半导体设备暨材料协会(SEMI)
          北美半导体设备订单出货比                        5月          --          --
    2200  欧元区消费者信心                                6月       负6.50      负7.10
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段      现值      预估值    
        
    6月17日(二)
    2245  新西兰经常帐(亿新西兰元)                      第一季     盈余14.1      盈余13 
              截至3月31日的年度经常帐                             赤字63.2    赤字63.7 
    2350  日本出口(较上年同期)                            5月        -2.7%       -1.2%
             进口(较上年同期)                                        -3.6%       +1.7% 
             贸易收支(亿日圆)                                    逆差9,090  逆差11,720  
       
    6月18日(三)
    0830  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果             6月        0-9-0       0-9-0 
　　                                                          (升息-维持利率不变-降息)
    0900  瑞士ZEW投资者信心指数                           6月          4.8         --  
    1100  美国抵押贷款市场指数                        6月13日当周    351.6         --
              再融资指数                                           1,334.0         --
    1230  加拿大趸售贸易(较前月)                          4月        +1.2%       +0.6%
    1230  美国经常帐(亿美元)                            第一季   赤字1,112     赤字969 
    1800  美国联邦储备理事会(美联储/FED)基金利率目标                0-0.25%        --
          美联储量化宽松政策月度购债总规模(亿美元)                   350           --
    2100  韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 5月        持平          --  
                            (较上年同期)                             持平          --
    2245  新西兰国内生产总值(GDP)(根据生产计算，较前季)  第一季      +1.0%       +1.2%
                                (根据生产计算，较上年同期)           +3.8%       +3.7%
    2330  路透短观调查日本制造业景气判断指数               6月       正19          --   (完)
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