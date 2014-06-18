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货币新闻 | 2014年 6月 18日 星期三 13:26 BJT

台湾股市：升破9,300点关卡至逾六年半高位

路透台北6月18日 - 台湾股市 周三尾盘急拉，升破9,309.95点的〞马英九障碍〞关卡，来到逾六年半高位。分析师指出，外资明显拉高尾盘以利6月台指期 结算，令多头气氛不散。

台新投顾分析师黄文清指出，今日尾盘拉高幅度颇让市场意外，但可明显看出外资做多现货以利台指期结算的企图。他认为，今日台股大盘已升破9,309点，但因乖离过大，明日可能遭遇震荡，但不会反转。

今日尾盘高位9,316.64点为六年半新高，前高在2007年11月7日报9,437.43点。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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