台湾股市：升破9,300点关卡至逾六年半高位

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透台北6月18日 - 台湾股市 周三尾盘急拉，升破9,309.95点的〞马英九障碍〞关卡，来到逾六年半高位。分析师指出，外资明显拉高尾盘以利6月台指期 结算，令多头气氛不散。
台新投顾分析师黄文清指出，今日尾盘拉高幅度颇让市场意外，但可明显看出外资做多现货以利台指期结算的企图。他认为，今日台股大盘已升破9,309点，但因乖离过大，明日可能遭遇震荡，但不会反转。
今日尾盘高位9,316.64点为六年半新高，前高在2007年11月7日报9,437.43点。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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