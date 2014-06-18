路透基点：中资房企蜂拥进入香港贷款市场，致金管局加强监管--TRLPC

路透6月13日 - 汤森路透旗下基点报导，中国房地产开发商正在香港筹集约49亿美元的境外银团贷款。与此同时，对于该行业的担忧与日俱增，监管者也试图对民营中资企业的贷款严加监管。

世茂房地产控股有限公司和远洋地产控股有限公司等高评级企业的融资交易受到热烈欢迎，但银行人士称较小公司的融资获得的支持不多。

“更有实力的企业拥有关系银行的支持，但小型企业是新面孔，我们需要对他们的财务业绩有较长期的追踪了解，”一位负责贷款业务的资深银行人士称。

中资私企违约率渐增，令银行人士感到警惕。5月底，美国穆迪投资服务公司将中国房地产行业展望从稳定下调至负面，中国房价也在4月跌至11个月低点。

穆迪表示，此举反映出，预期未来12个月中国住宅销售增速放缓、库存水平较高和流动性减弱。

中国房地产企业的贷款额料将超过2013年。

据汤森路透LPC数据，目前共有13家中资房地产企业进入贷款市场，今年已经敲定总计35亿美元的九笔贷款，半年融资总额超过80亿美元。

2013年，11家中资房企在香港共募得106亿美元的银团贷款。

“在好地段拥有商业地产的知名企业还不错，”另一位负责贷款业务的银行人士称，“我们担心那些只关注住房项目的较小型房企，因为现在中国的住房销量不再那么强劲。”

该行业的贷款定价也有所增加。国有的深圳控股有限公司为8亿美元五年期贷款支付约400个基点的综合费用，这比去年10月签订的4.47亿美元贷款支付280个基点的费用要高120个基点。

**金管局监管**

中国房地产企业境外贷款增长之际，香港金融管理局(HKMA)也加强了对香港银行业者向中资私企贷款的监管。

“不仅是房地产行业，我们正关注整体中国曝险，因为金管局密切注意对中资企业的贷款，”一位银行资深贷款业务人士表示。

自2011年以来，香港贷款额就主要由中资企业构成，2013年该比例从2012年的49%升至71%。