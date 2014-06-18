路透基点：万华化学旗下一子公司拟筹集6亿元人民币境内贷款--TRLPC

路透香港6月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，万华化学(烟台)氯硷热电有限公司正寻求一笔6亿元人民币(9,600万美元)的三年期境内定期贷款。

消息人士说，这笔贷款由渣打银行牵头，利率为中国人行基准利率的103%。

本贷款案有展期1.5年的选项，展期费用为20个基点，以及30个基点的承诺费。

受邀参贷银行若承诺贷款1.50亿元人民币或以上者，可获34个基点前端费用以及牵头行头衔，承诺贷款1-1.49亿元人民币者，可获17个基点的费用以及安排行头衔。

贷款将在一年的宽限期之后，分五期每半年不等额偿还，偿还比例为5%(第1-4期)和80%(第5期)。

母公司万华化学集团将提供担保。

融资所得将用于建设一座工厂。6月9-10日将在山东省烟台举行一场实地参访。