路透基点：万华化学旗下一子公司拟筹集6亿元人民币境内贷款--TRLPC

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透香港6月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，万华化学(烟台)氯硷热电有限公司正寻求一笔6亿元人民币(9,600万美元)的三年期境内定期贷款。
消息人士说，这笔贷款由渣打银行牵头，利率为中国人行基准利率的103%。
本贷款案有展期1.5年的选项，展期费用为20个基点，以及30个基点的承诺费。
受邀参贷银行若承诺贷款1.50亿元人民币或以上者，可获34个基点前端费用以及牵头行头衔，承诺贷款1-1.49亿元人民币者，可获17个基点的费用以及安排行头衔。
贷款将在一年的宽限期之后，分五期每半年不等额偿还，偿还比例为5%(第1-4期)和80%(第5期)。
母公司万华化学集团将提供担保。
融资所得将用于建设一座工厂。6月9-10日将在山东省烟台举行一场实地参访。
银行回覆截止期为6月27日。(完)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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