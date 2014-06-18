台湾债市：10年期指标券殖利率弹至近五个月高位，美债走弱与台股创高

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透台北6月18日 - 台湾10年指标公债103/6 殖利率周三第二日大弹，创近五个月收盘高位。因美国10年公债表现弱势且台股 收创逾六年半高位。
10年公债连续图 收报1.650%，平了1月24日的收盘利率。殖利率连续两天大幅弹升11个基点。
交易商普遍指出，台债殖利率出现急弹，主要因多空严重失衡，各家交易商此前多倾向持券赚取养券收入，当后继缺乏接手买盘时，即引发多杀多走势。
另有证券商交易员称，昨晚美国10年公债 殖利率弹升，让昨日筹码已见松动的台债更缺乏承接的买盘。且台股 临收盘前急拉升破9,300点，也让债市承压。
台湾股市周三尾盘急拉，升破9,309.95点的〞马英九障碍〞关卡，来到逾六年半高位。分析师指出，外资明显拉高尾盘以利6月台指期 结算，令多头气氛不散。
美国公债价格周二下滑，此前美国公布的5月消费者物价指数(CPI)显示通胀录得逾一年最大升幅，这可能给美国联邦储备理事会(FED/美联储)更多信心，在本周货币政策会议上采取更强硬的基调。 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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