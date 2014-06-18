国际油市：布兰特原油守在113美元上方，因伊拉克战乱引发供应担忧

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
0505GMT，布兰特原油 下跌0.35美元至每桶113.10美元，上日结算价上升0.51美元。美国原油期货 上涨0.07美元至每桶106.43美元，上日收低0.54美元。美国7月原油合约将于周五到期。
对伊拉克供应受阻的担忧提振两指标期约上周涨逾4%，布兰特原油创下7月以来最大单周涨幅，美国原油亦录得12月以来最大单周涨幅。
伊拉克官员称，占该国石油产量约约90%的南部地区非常安全。
国际能源署(IEA)表示，伊拉克不能达成石油增长目标的风险看似在与日俱增。在全球经济走强引发需求增长之际，凸显这个石油输出国组织(OPEC)成员国的供应面临越来越大的威胁。
“伊拉克动荡似乎暂时已被完全消化，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)分析师称，并预计只要冲突未蔓延至伊拉克南部，布兰特原油未来数月将交投于110-115美元。
“即便供应目前没有明显受到影响，但由于本季消费强劲，油价不太可能回落，”他们在报告中称。
美国石油协会(API)公布的数据显示，上周美国原油库存减少570万桶至3.782亿桶，分析师预期为减少65万桶。该数据给美国原油期货提供支撑。
能源资料协会(EIA)将于周三1430GMT公布备受关注的库存报告。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军/王翔琼；审校 李爽)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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