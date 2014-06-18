国际油市：布兰特原油守在113美元上方，因伊拉克战乱引发供应担忧

0505GMT，布兰特原油 下跌0.35美元至每桶113.10美元，上日结算价上升0.51美元。美国原油期货 上涨0.07美元至每桶106.43美元，上日收低0.54美元。美国7月原油合约将于周五到期。

对伊拉克供应受阻的担忧提振两指标期约上周涨逾4%，布兰特原油创下7月以来最大单周涨幅，美国原油亦录得12月以来最大单周涨幅。

伊拉克官员称，占该国石油产量约约90%的南部地区非常安全。

国际能源署(IEA)表示，伊拉克不能达成石油增长目标的风险看似在与日俱增。在全球经济走强引发需求增长之际，凸显这个石油输出国组织(OPEC)成员国的供应面临越来越大的威胁。

“伊拉克动荡似乎暂时已被完全消化，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)分析师称，并预计只要冲突未蔓延至伊拉克南部，布兰特原油未来数月将交投于110-115美元。

“即便供应目前没有明显受到影响，但由于本季消费强劲，油价不太可能回落，”他们在报告中称。

美国石油协会(API)公布的数据显示，上周美国原油库存减少570万桶至3.782亿桶，分析师预期为减少65万桶。该数据给美国原油期货提供支撑。

能源资料协会(EIA)将于周三1430GMT公布备受关注的库存报告。(完)

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