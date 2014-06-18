《汇市简讯》卖单再度压制美元/日圆、欧元/美元和澳元等

0529GMT

* 美元/日圆102.25上方的停止单被触发，但卖压沉重，一路向上都有卖单，102.70上方较多

* 102.40-50的卖压尤其沉重，102.10开始一路向下有买单，101.65-90买单较多

* 欧元/美元因1.3500、1.3575-85处的大型选择权到期而受到限制

* 1.3560上方有卖单，1.3535以下有买单

* 系统基金增持欧元空头，澳元/美元停止位在0.9290下方

* 美元/加元从1.0870开始有卖单，1.0845开始有买单。澳元/新西兰元卖压温和。(完)

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