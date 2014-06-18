《汇市简讯》卖单再度压制美元/日圆、欧元/美元和澳元等

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
0529GMT
* 美元/日圆102.25上方的停止单被触发，但卖压沉重，一路向上都有卖单，102.70上方较多
* 102.40-50的卖压尤其沉重，102.10开始一路向下有买单，101.65-90买单较多
* 欧元/美元因1.3500、1.3575-85处的大型选择权到期而受到限制
* 1.3560上方有卖单，1.3535以下有买单
* 系统基金增持欧元空头，澳元/美元停止位在0.9290下方
* 美元/加元从1.0870开始有卖单，1.0845开始有买单。澳元/新西兰元卖压温和。(完)
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* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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