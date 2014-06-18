欧洲个股：诺华制药称业务改革可望增强盈利能力

路透苏黎世6月18日 - 瑞士制药商诺华制药 表示，近期的业务改革计划将有助于增强盈利能力和加快增长。该公司将聚焦于规模化和高利润率业务。

该公司周三在一份声明中称，新业务结构可在以去年的核心营运利润率基础上带来250个基点的增长。

“在按计划完成资产组合转型的交易后，新的诺华制药将更加专注、更能盈利，有潜力增长更快，”执行长Joseph Jimenez在声明中表示。

4月，诺华制药曾宣布一系列交易。这些交易将帮助该公司退出表现欠佳的业务，并获得来自葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 的高利润率抗癌药物。(完) (编译 朱晓军；审校 李婷仪)