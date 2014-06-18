欧洲个股：诺华制药称业务改革可望增强盈利能力

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透苏黎世6月18日 - 瑞士制药商诺华制药 表示，近期的业务改革计划将有助于增强盈利能力和加快增长。该公司将聚焦于规模化和高利润率业务。
该公司周三在一份声明中称，新业务结构可在以去年的核心营运利润率基础上带来250个基点的增长。
“在按计划完成资产组合转型的交易后，新的诺华制药将更加专注、更能盈利，有潜力增长更快，”执行长Joseph Jimenez在声明中表示。
4月，诺华制药曾宣布一系列交易。这些交易将帮助该公司退出表现欠佳的业务，并获得来自葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 的高利润率抗癌药物。(完) (编译 朱晓军；审校 李婷仪)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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