更新版 1-台湾股市：连三日收升续创逾六年高位，台期指拉高结算助攻

(新增分析师评论、报价)

路透台北6月18日 - 台湾股市周三连续第三日收升，并续创逾六年收盘新高；尾盘并一度升破9,309.95点的“马英九障碍〞关卡，创逾六年半盘中高位，升势优于亚洲股市。分析师指出，今日台股独强与台指期结算不无关系，中长线仍看好台股。

台湾加权股价指数 收高0.43%或39.33点，至9,279.93点，此前收盘高位为2008年5月19日的9,295.2点；今日高点9,316.64点，亦创出2007年11月7日9,437.43点以来的盘中新高。今日成交值 为1,283.93亿台币，上交易日修正后为1,021.27亿。

6月台指期 今日结算价较上日升60点，为9,302点；这比台股今日收盘价高出22.07点。

新光投信协理谢学云说，“台股这波中长线是看好的，虽然目前指数不低，但资金行情和景气行情都有，第三季可能看9,500点，明年上万点都有可能。〞

国泰证期顾问处副总经理钱冠州则表示，今天急拉就是为了结算，外资多单获利了结出场。

台新投顾分析师黄文清亦指出，今日尾盘拉高幅度颇让市场意外，但可明显看出外资做多现货以利台指期结算的企图。他认为，今日台股大盘已升破9,309点，但因乖离过大，明日可能遭遇震荡，但不会反转。

谢学云则认为，欧洲央行日前宣布降至负利率的宽松政策之后，美联储会如何回应相当耐人寻味，不排除美国也会有鸽派的言论出炉以呼应欧洲央行的新政策。

外界广泛预期美国联邦储备理事会(美联储，FED)会在周二和周三的会议上将每月购债规模再缩减100亿美元，即便还有其他动作，也不会是什么具体的政策举措。