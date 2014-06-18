版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 18日 星期三 13:48 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比被出口商卖压打压回落

0538GMT

* 美元/印度卢比受到出口商卖盘和获利回吐盘打压

* 跳空高开在60.35，但受阻于中长期投资大户卖盘

* 最新报60.10-60.13，交投区间是60.05-60.35

* 无本金交割远期外汇(NDF)交投于 60.40-60.50

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐