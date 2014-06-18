中港经贸：港澳逾万亿元离岸人民币可为横琴发展带来帮助--官员

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
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路透香港6月18日 - 广东珠海市横琴新区管理委员会主任牛敬周三表示，横琴岛经过四年多的发展，基础配套建设已基本完成，未来的项目发展将需要大量资金，相信目前香港及澳门逾万亿元的离岸人民币，可为在横琴投资的港澳项目带来实际的帮助。
牛敬在记者会上称，截至5月底，横琴新区共有79家香港注册企业，累计注册资本32.72亿美元，累计总投资39.45亿美元，其中今年新增的有24家，新增注册资本及总投资分别1.69亿美元和3.17亿美元。
他表示，对于目前只有79家香港企业注册数字不满意，并希望透过加大对香港企业的宣传力度，吸引他们到当地投资，而港资企业在横琴注册没有任何门槛，希望＂多多益善＂。
据介绍，目前横琴新区注册企业总数达5,300家，金融、旅游及总部经济是其高端服务业的三大亮点。其中，横琴金融投资有限公司于今年5月挂牌成立，注册资本40亿元人民币，主要为引导产业发展，以及作为金融资产投资平台。此外，目前横琴已引进了419家金融机构，管理资金规模逾6,200亿元人民币。
牛敬表示，未来横琴岛开发需要大量资金，目前香港和澳门共计有超过1万亿的离岸人民币，这些资金可以为在横琴投资的港澳项目带来实际的帮助。
＂如何用好这些离岸人民币，在横琴的开发中为这些企业提供低廉的融资服务，里边还有很大空间。＂他说，这些金融服务与实体经济的发展紧密相关，能为香港澳门企业进入横琴提供很多金融服务，同时也为香港的金融机构提供商业机会。
横琴新区管委会副主任陈骞补充，当港珠澳大桥于2016年通车后，横琴与香港的距离更近，所以未来横琴的金融产业目标是打造成港澳合作新平台，主要内容包括开展离岸金融，以及跨境离岸人民币、在岸投资回流等都是重点发展方向。
此外，国家亦给予横琴一些政策并正在逐项落实，包括允许当地金融机构开展外地离岸人民币业务、资本项下人民币可兑换的先行先试、跨境贷款、发行债券、人民币离岸结算、海外代付等各项业务进展得比较顺利。
此外，牛敬透露，横琴国资委旗下的大横琴投资有限公司已申请在香港上市，目前进展顺利，但未能透露更多细节。此外，大横琴投资正计划在香港发行规模15亿元的点心债，预计下半年可完成发行。
陈骞表示，大横琴投资及横琴金融投资均属横琴国资委旗下，前者负责区内开发、营运及维护等，而后者则负责投资、为新区内的产业提供金融服务等。
由2010年至今年5月底止，横琴新区累积固定资产投资达到650亿元，今年首五个月超过80亿元。牛敬表示，今年的目标是固定资产投资达到220亿元，目前正按进度进行。
横琴岛是中国中央政府开发珠三角计划的一部分，也成为了广东省和澳门与香港特别行政区开展政治和经济项目的试验田。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
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