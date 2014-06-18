中港经贸：港澳逾万亿元离岸人民币可为横琴发展带来帮助--官员

路透香港6月18日 - 广东珠海市横琴新区管理委员会主任牛敬周三表示，横琴岛经过四年多的发展，基础配套建设已基本完成，未来的项目发展将需要大量资金，相信目前香港及澳门逾万亿元的离岸人民币，可为在横琴投资的港澳项目带来实际的帮助。

牛敬在记者会上称，截至5月底，横琴新区共有79家香港注册企业，累计注册资本32.72亿美元，累计总投资39.45亿美元，其中今年新增的有24家，新增注册资本及总投资分别1.69亿美元和3.17亿美元。

他表示，对于目前只有79家香港企业注册数字不满意，并希望透过加大对香港企业的宣传力度，吸引他们到当地投资，而港资企业在横琴注册没有任何门槛，希望＂多多益善＂。

据介绍，目前横琴新区注册企业总数达5,300家，金融、旅游及总部经济是其高端服务业的三大亮点。其中，横琴金融投资有限公司于今年5月挂牌成立，注册资本40亿元人民币，主要为引导产业发展，以及作为金融资产投资平台。此外，目前横琴已引进了419家金融机构，管理资金规模逾6,200亿元人民币。

牛敬表示，未来横琴岛开发需要大量资金，目前香港和澳门共计有超过1万亿的离岸人民币，这些资金可以为在横琴投资的港澳项目带来实际的帮助。

＂如何用好这些离岸人民币，在横琴的开发中为这些企业提供低廉的融资服务，里边还有很大空间。＂他说，这些金融服务与实体经济的发展紧密相关，能为香港澳门企业进入横琴提供很多金融服务，同时也为香港的金融机构提供商业机会。

横琴新区管委会副主任陈骞补充，当港珠澳大桥于2016年通车后，横琴与香港的距离更近，所以未来横琴的金融产业目标是打造成港澳合作新平台，主要内容包括开展离岸金融，以及跨境离岸人民币、在岸投资回流等都是重点发展方向。

此外，国家亦给予横琴一些政策并正在逐项落实，包括允许当地金融机构开展外地离岸人民币业务、资本项下人民币可兑换的先行先试、跨境贷款、发行债券、人民币离岸结算、海外代付等各项业务进展得比较顺利。

此外，牛敬透露，横琴国资委旗下的大横琴投资有限公司已申请在香港上市，目前进展顺利，但未能透露更多细节。此外，大横琴投资正计划在香港发行规模15亿元的点心债，预计下半年可完成发行。

陈骞表示，大横琴投资及横琴金融投资均属横琴国资委旗下，前者负责区内开发、营运及维护等，而后者则负责投资、为新区内的产业提供金融服务等。

由2010年至今年5月底止，横琴新区累积固定资产投资达到650亿元，今年首五个月超过80亿元。牛敬表示，今年的目标是固定资产投资达到220亿元，目前正按进度进行。