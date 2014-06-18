CNH动态：离岸现汇连续第三天收跌，汇率回到区间波动

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
路透香港6月18日 - 离岸人民币现汇 周三小幅下跌，连续第三天收跌，距离上周五的一个半月高点也愈来愈远。交易员指出，月底前场内有些购汇因素，预料汇价将在6.20-6.25间区间波动.
离岸市场人士指出，市场对于人民币双向波动的预期较浓，上周人民币回升触动的美元停损卖盘结束后，市场又回到由客盘主导，基本不太有单边方向性的交易策略出现。
“央行就是希望人民币双向波动，大家也跟着区间里trade（交易）。不会有人想要押单边升值或单边贬值。”一本地银行人士说。
本地时间下午6:20时，离岸人民币现汇 报6.2338，较上交易日跌13点子或0.02%，与境内人民币价差26点子，较上日的约56点子有所收窄。
境内人民币兑美元即期 今日收贬0.07%至6.2314，中间价 开在6.1559。中间价跟随隔夜美元走势微幅下调，跌至近两周低位。盘中交投相对清淡，分红购汇亦助力人民币走贬。
在中国国务院总理李克强访英期间，中国央行宣布由建行伦敦分行 伦敦分行担任伦敦人民币业务清算行。中国外汇交易中心宣布启动人民币对英镑直接交易。分析人士指出，短期看此举的政治意义大于实际意义，但长期看亦将推动人民币国际化，并便利人民币和英镑在贸易投资中的结算使用。 （完）
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。