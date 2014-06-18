CNH动态：离岸现汇连续第三天收跌，汇率回到区间波动

路透香港6月18日 - 离岸人民币现汇 周三小幅下跌，连续第三天收跌，距离上周五的一个半月高点也愈来愈远。交易员指出，月底前场内有些购汇因素，预料汇价将在6.20-6.25间区间波动.

离岸市场人士指出，市场对于人民币双向波动的预期较浓，上周人民币回升触动的美元停损卖盘结束后，市场又回到由客盘主导，基本不太有单边方向性的交易策略出现。

“央行就是希望人民币双向波动，大家也跟着区间里trade（交易）。不会有人想要押单边升值或单边贬值。”一本地银行人士说。

本地时间下午6:20时，离岸人民币现汇 报6.2338，较上交易日跌13点子或0.02%，与境内人民币价差26点子，较上日的约56点子有所收窄。

境内人民币兑美元即期 今日收贬0.07%至6.2314，中间价 开在6.1559。中间价跟随隔夜美元走势微幅下调，跌至近两周低位。盘中交投相对清淡，分红购汇亦助力人民币走贬。

在中国国务院总理李克强访英期间，中国央行宣布由建行伦敦分行 伦敦分行担任伦敦人民币业务清算行。中国外汇交易中心宣布启动人民币对英镑直接交易。分析人士指出，短期看此举的政治意义大于实际意义，但长期看亦将推动人民币国际化，并便利人民币和英镑在贸易投资中的结算使用。 （完）

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