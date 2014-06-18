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货币新闻 | 2014年 6月 18日 星期三 16:52 BJT

英国央行：市场对今年加息预期较低令央行感到意外--会议记录

在央行总裁卡尼上周出人意表的强硬谈话之后，一些分析师臆测，至少可能有一位委员在投票中支持升息。

货币政策委员会会议记录称，薪资增幅持续疲弱的原因之一，可能是经济的闲置产能比先前所想的还要多。

大多数委员持续认为，闲置产能的规模大约相当于经济产出的1-1.5%，但他们说这个估值不是精确的数字。(完) (编译 艾茂林/李爽/高琦/李婷仪 审校 田建华/张涛/张若琪/石冠兰)
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