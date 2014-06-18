英国央行：市场对今年加息预期较低令央行感到意外--会议记录

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
在央行总裁卡尼上周出人意表的强硬谈话之后，一些分析师臆测，至少可能有一位委员在投票中支持升息。
货币政策委员会会议记录称，薪资增幅持续疲弱的原因之一，可能是经济的闲置产能比先前所想的还要多。
大多数委员持续认为，闲置产能的规模大约相当于经济产出的1-1.5%，但他们说这个估值不是精确的数字。(完) (编译 艾茂林/李爽/高琦/李婷仪 审校 田建华/张涛/张若琪/石冠兰)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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